La Guardia di Finanza ha individuato 264 operazioni irregolari riconducibili a 46 soggetti, italiani e stranieri. Contestate sanzioni amministrative per quasi 100mila euro: utilizzata la tecnica dello “smurfing” per aggirare i limiti antiriciclaggio

I militari del Comando Provinciale di Catanzaro, a seguito di mirate attività di polizia economico-finanziaria ai fini antiriciclaggio nei confronti di due agenti “money transfer” di Lamezia Terme (CZ), hanno accertato complessivamente 264 operazioni illecite di denaro in violazione al limite dell’utilizzo del contante, per un volume complessivo pari ad oltre 7 milioni di euro, poste in essere in tutto il territorio nazionale da 46 soggetti di nazionalità sia italiana che straniera, destinate principalmente verso Paesi asiatici e africani ad alto rischio di riciclaggio, contestando sanzioni amministrative per quasi 100.000 euro.

Le attività ispettive sono state precedute da una mirata analisi di rischio svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro finalizzata ad individuare, nella provincia catanzarese, una platea di agenti money transfer, connotati da maggiori profili di rischio in relazione al corretto assolvimento degli adempimenti della normativa antiriciclaggio.

L’attività illecita accertata dalle Fiamme Gialle è stata commessa attraverso la tecnica del cosiddetto “smurfing” (frazionamento), che i committenti delle operazioni hanno operato attraverso plurimi trasferimenti di fondi, suddividendoli in più operazioni sotto-soglia e avvalendosi di diversi Istituti di pagamento, al fine di eludere le limitazioni previste dall’art. 49 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007, che impongono trasferimenti effettuati tramite agenzie entro il limite massimo di 1.000 euro.

Tali attività si inseriscono, a pieno titolo, nell’azione della Guardia di Finanza volta a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e reimpiego dei proventi criminali preservando l’integrità del circuito legale dell’economia.