Domenica al Marulla arriva la formazione di Roberto Stellone, ottava con 20 punti e reduce dal successo contro il Casarano. I campani non vincono in trasferta da due mesi e non segnano fuori casa da quattro partite

Il Cosenza torna al San Vito-Marulla per dare continuità ai segnali di ripresa mostrati nelle ultime settimane. Dopo la vittoria contro l'Inter U23 e il pareggio sul campo del Monopoli, la formazione di Federico Coppitelli ospiterà domenica, alle 17:30, la Casertana, nella gara valida per la 14ª giornata del campionato. Di fronte ci sarà una squadra che occupa stabilmente la zona playoff, ma che presenta un rendimento molto diverso tra le partite casalinghe e quelle in trasferta.

Il momento della Casertana

La Casertana è ottava, con il doppio dei punti del Cosenza. I falchetti hanno raccolto 20 punti nelle prime 13 giornate, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Sono 17 i gol realizzati e 15 quelli subiti, per una differenza reti positiva di due. Numeri di una squadra competitiva, capace di mantenersi nella parte sinistra della classifica, anche se non sempre continua nei risultati. Il Cosenza, invece, insegue a quota 10, con la necessità di recuperare terreno nella lotta per la salvezza. Il rendimento esterno però non è brillante.

La Casertana aveva cominciato il campionato lontano dal Pinto con due vittorie, conquistate contro Savoia e Inter U23. Quest'ultima risale al 12 settembre. Da quel momento sono arrivati due pareggi e due sconfitte nelle successive quattro trasferte, tutte accomunate da un particolare: i falchetti non sono mai riusciti a trovare la via del gol. Sono dunque quattro le gare esterne consecutive senza reti segnate, una statistica sulla quale il Cosenza proverà a fare leva per conquistare un altro risultato positivo.

Stellone in panchina

In panchina c'è Roberto Stellone, arrivato a stagione in corso. L'ex allenatore del Frosinone ha sostituito Vinicio Espinal, esonerato il 5 ottobre dopo un avvio di campionato che non aveva convinto completamente la società. Stellone porta con sé un curriculum importante, impreziosito dalla storica doppia promozione ottenuta con il Frosinone dalla Serie C alla Serie A.

Dopo diverse esperienze in cadetteria e quella più recente alla Vis Pesaro, il tecnico romano ha accettato la sfida casertana con l'obiettivo di consolidare la squadra nelle posizioni che contano. L'ultima giornata ha restituito il sorriso ai rossoblù campani. Dopo il pareggio interno per 1-1 contro il Bari e la sconfitta per 1-0 sul campo del Giugliano, la Casertana è tornata alla vittoria superando il Casarano per 1-0.

L’ultimo incrocio

Il precedente più recente al Marulla risale al 1° febbraio scorso. In quell'occasione il Cosenza si impose per 3-1 dopo essere passato in svantaggio per un rigore trasformato da Liotti. Nella ripresa arrivò la rimonta firmata da Dametto, Achour e Contiliano, per una vittoria che ribaltò completamente l'andamento della partita.