Il Consiglio comunale presieduto da Giuseppe Mazzuca, riunitosi nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi, ha approvato, con il voto favorevole della maggioranza e con il voto contrario della consigliera Bianca Rende e l’astensione del consigliere Francesco Alimena, la dichiarazione di pubblico interesse del project financing per la gestione in concessione delle aree di parcheggio su strada (strisce blu) e dei parcheggi in struttura siti nel territorio del comune di Cosenza. Al momento del voto la minoranza ha abbandonato l’aula.

L’assise municipale ha, inoltre, dato il via libera con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della minoranza (consiglieri Giuseppe d’Ippolito, Ivana Lucanto, Michelangelo Spataro, Francesco Luberto e Antonio Ruffolo) anche alla variazione al bilancio di previsione 2026/2028, ratificando la deliberazione con la quale la Giunta comunale ha di Giunta n. 228 del 10 novembre 2026. Un provvedimento che consentirà di procedere all'affidamento a soggetti esterni della gestione delle aree di sosta in superficie, nelle more della definizione delle procedure per la gestione complessiva del servizio, coinvolgendo i lavoratori ex Amaco e garantendo la continuità delle attività.

Il civico consesso ha poi approvato la proposta relativa al progetto per la realizzazione di una struttura commerciale-ristorativa (Un Mc Drive) con Mac Donald’s Italia come soggetto attuatore dell’intervento, nell’ambito del PAU “Casa circondariale”.

Rinviati gli altri punti all’ordine del giorno e cioè: l’atto di indirizzo per la Giunta riguardante le procedure di assegnazione all’Associazione “Io Noi OdV” di una struttura comunale; l’approvazione del Regolamento per il servizio di affidamento familiare di minori; la discussione sulle 4 mozioni presentate al termine della seduta del 28 ottobre scorso e la risposta ad alcune interrogazioni.

La seduta era stata aperta dal Presidente Giuseppe Mazzuca con la presa d’atto, da parte dell’assemblea comunale, del passaggio della consigliera Caterina Savastano dal gruppo “Franz Caruso Sindaco” al gruppo misto.

Si è poi passati alla discussione sul primo punto all’ordine del giorno, la variazione al bilancio di previsione 2026/2028. La relazione introduttiva è stata svolta dal dirigente del settore programmazione, risorse finanziarie e bilancio, Marco De Rito, che ha ricostruito l’iter amministrativo e le motivazioni alla base della variazione di bilancio. Come spiegato dal dirigente, “la variazione è stata approvata in via d’urgenza dalla Giunta comunale con deliberazione n. 228 del 10 novembre 2026, previa acquisizione del parere favorevole dell’Organo di revisione, espresso con verbale n. 8 del 6 novembre 2026. L’urgenza del provvedimento – ha spiegato ancora il dirigente De Rito -è stata necessitata dalle esigenze rappresentate dal Settore 9 – Viabilità, Trasporti e Mobilità, che, con due successive richieste del 24 e del 29 ottobre 2026 (quest’ultima in rettifica della precedente), ha evidenziato la necessità di apportare una variazione di bilancio pari a 79.300 euro per l’annualità 2026 e 97.600 euro per il 2027, con corrispondenti importi in entrata e in uscita. Le risorse si rendono necessarie – ha detto ancora durante la sua illustrazione Marco De Rito -per garantire la continuità del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento in superficie, nelle more della definizione delle procedure per l’affidamento in concessione del servizio o dell’individuazione di modalità alternative di gestione dei parcheggi. La misura si è resa indispensabile in vista dell’imminente scadenza del contratto con il precedente gestore, al fine di evitare interruzioni nell’erogazione del servizio attraverso l’affidamento temporaneo della gestione delle aree di sosta a soggetti esterni. Considerata l’imminente cessazione del rapporto con il precedente gestore e la necessità di assicurare la continuità del servizio – ha spiegato De Rito – si è ritenuto fondamentale procedere con urgenza alla disponibilità delle necessarie risorse in bilancio, così da consentire all’Amministrazione di intervenire tempestivamente e garantire la regolare gestione delle aree di parcheggio”.

In sede di dichiarazioni di voto sono intervenuti i consiglieri Giuseppe d’Ippolito, Gianfranco Tinto e Bianca Rende.

Giuseppe d’Ippolito ha spiegato la posizione della minoranza “per chiarire – ha detto – che siamo qui non per contrastare la maggioranza e l’Amministrazione per partito preso, ma per dimostrare che approfondiamo gli atti comprendendone il significato”. Quindi ha anticipato l’astensione della minoranza “per motivazioni connesse agli interessi pubblici che devono essere tutelati”.

Gianfranco Tinto ha considerato l’approvazione della variazione come “una semplice formalità”. Ed ha aggiunto che “è un atto importante che viene adottato con uno scopo ben preciso, volto a tutelare i livelli occupazionali di alcuni dipendenti ex Amaco”. Quindi Tinto ha ricordato la tempestività del parere fornito in questa occasione dal Collegio dei Revisori dei conti, “organo con il quale – ha detto – i rapporti devono essere improntati alla massima collaborazione”.

La consigliera Bianca Rende ha infine anticipato il suo voto “convintamente favorevole legato alla situazione di apprensione per il futuro dei lavoratori ex Amaco”. Rende ha auspicato che da “questa soluzione tampone si arrivi presto alla loro definitiva assunzione con l’assorbimento integrale in Cometra che metta fine a questa situazione di incertezza”. Infine, Bianca Rende ha auspicato che la Regione compia un passo avanti in questa direzione in maniera sostanziale.

L’illustrazione del punto successivo, la proposta relativa al progetto per la realizzazione di una struttura commerciale-ristorativa, nell’ambito del PAU “Casa circondariale”, è stata svolta dal dirigente del settore Urbanistica Francesco Azzato che ha ricostruito l’iter della pratica risalente nel tempo. Azzato ha sottolineato che il soggetto proponente è la società GSC Costruzioni s.r.l. e che l’intervento edilizio interessa un lotto di terreno ubicato tra Viale Giacomo Mancini (a est) e via Libero Grassi (a ovest) e aree di proprietà comunale poste a Nord e a Sud. Nel corso dell’illustrazione è stato fatto rilevare che la GSC Costruzioni s.r.l. è proprietaria delle aree direttamente interessate dall’intervento edilizio proposto e che ha stipulato nello scorso mese di settembre un atto preliminare per la costituzione del diritto di superficie in favore della Mac Donald’s Italia in qualità di soggetto attuatore dell’intervento, facendosi esclusivo carico di tutti gli obblighi urbanistici, economici ed esecutivi previsti dallo schema di convenzione che regola i rapporti tra il proprietario dell’area, il soggetto attuatore e l’Amministrazione comunale. A seguito dell’avvenuta approvazione del progetto in Consiglio comunale dovrà essere stipulata apposita convenzione urbanistica che regolerà i rapporti tra l’Ente e le società proponenti per l’esecuzione degli interventi previsti, nel rispetto della vigente Variante al PRG e delle norme di settore. L’efficacia e l’attuazione del progetto sono subordinate alla stipula della convenzione che reca, tra l’altro, l’impegno inderogabile a cedere gratuitamente al Comune la particella n.1153 del Foglio 3 (destinata a viabilità) e alla monetizzazione degli standard urbanistici.

In sede di dichiarazioni di voto sono intervenuti i consiglieri Giuseppe d’Ippolito e Ivan Commodaro.

D’Ippolito ha espresso sul metodo una posizione in disaccordo per un’iter a suo dire troppo precipitoso e poco ponderato. “E’ una pratica che nasce da poco e che non era stata neanche oggetto di una delibera di giunta. Poi è stata approvata tempestivamente in giunta e poi, subito dopo, in commissione per arrivare in Consiglio. Rispetto al metodo abituale, si è trattato di una velocità che non ho visto spesso”. Sul merito d’Ippolito ha riconosciuto “la libera attività imprenditoriale”.

Per il consigliere Ivan Commodaro, intervenuto subito dopo, “l’approvazione del progetto consentirà di combattere la desertificazione commerciale che sta colpendo Cosenza e che è diventata un problema serio. Per ogni saracinesca che si abbassa – ha aggiunto – ci sono una o più famiglie che perdono il sostentamento. La presenza in futuro di un Mc Drive potrà dare ossigeno all’occupazione”.

Il fulcro del Consiglio comunale di oggi è stato la discussione e la successiva approvazione della dichiarazione di pubblico interesse del project financing per la gestione in concessione delle aree di parcheggio su strada (strisce blu) e dei parcheggi in struttura siti nel territorio del comune di Cosenza.

Prima della illustrazione della pratica da parte del dirigente del settore Viabilità, Trasporti e Mobilità, Francesco Azzato, ha chiesto la parola il consigliere comunale di maggioranza, Alessandro Rendace che ha presentato e illustrato all’aula un emendamento alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale, firmato anche dal consigliere Ivan Commodaro.

Nella premessa dell’emendamento nel quale si è fatto rilevare che il procedimento successivo richiederà la predisposizione degli atti di gara, della documentazione convenzionale e degli ulteriori elaborati necessari all'espletamento della procedura, i consiglieri firmatari, Alessandro Rendace e Ivan Commodaro, hanno sottolineato l’opportunità di fornire agli uffici competenti, specifici indirizzi programmatici finalizzati a meglio definire gli strumenti contrattuali e di gara, nel rispetto della natura dell'operazione e senza incidere sugli aspetti tecnici del progetto, sugli equilibri del PEF e sulle valutazioni di fattibilità già formulate. Tali indirizzi – si sottolinea ancora nell’emendamento alla proposta di delibera consiliare - sono finalizzati alla migliore tutela dell'interesse pubblico e delle prerogative dell'Ente concedente, nonché ad assicurare il pieno mantenimento del rischio operativo in capo al futuro concessionario, la corretta allocazione dei rischi contrattuali, la trasparenza dei rapporti economici e la massima salvaguardia delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo del Comune. Gli indirizzi proposti, altresì, intendono garantire – fanno rilevare i firmatari -la piena tutela del patrimonio pubblico e degli interessi della collettività amministrata. I firmatari precisano, inoltre, che gli indirizzi riportati nell’emendamento sono stati preventivamente esaminati e discussi con l'organo tecnico competente e che l'organo tecnico ha asseverato che i medesimi indirizzi hanno natura esclusivamente programmatoria e regolatoria e non comportano modifiche del progetto di fattibilità, del Piano Economico Finanziario, della matrice economico-finanziaria, né incidono sugli aspetti tecnici, progettuali o prestazionali dell'intervento. A corredo dell’emendamento sono stati prodotti due documenti aventi carattere meramente esemplificativo e non vincolante, costituiti da uno schema convenzionale recante possibili formulazioni attuative degli indirizzi e da una matrice dei rischi coordinata con i medesimi indirizzi. Documenti allegati al solo fine di agevolare l'attività istruttoria e redazionale degli uffici nella successiva fase di predisposizione della documentazione di gara. Alla luce delle premesse evidenziate, i consiglieri Rendace e Commodaro hanno proposto di integrare il deliberato, stabilendo che i competenti uffici comunali, nella predisposizione degli atti di gara, dello schema di convenzione, della matrice dei rischi e della restante documentazione di affidamento, tengano conto dei seguenti indirizzi programmatici:

1. Rafforzare la prevalenza della convenzione rispetto agli ulteriori elaborati contrattuali, garantendo il coordinamento con PEF, matrice dei rischi, disciplinari e documentazione tecnica ed evitando che documenti diversi dalla convenzione possano introdurre autonomamente diritti economici, compensazioni o meccanismi di riequilibrio.

2. Prevedere che l'attivazione di servizi accessori sia subordinata a preventiva autorizzazione espressa dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'interesse pubblico e della funzionalità del servizio principale.

3. Escludere meccanismi automatici di compensazione degli stalli di sosta eventualmente soppressi o modificati, demandando ogni valutazione a specifica istruttoria dell'Amministrazione.

4. Salvaguardare integralmente le competenze comunali in materia di viabilità, mobilità, pianificazione urbana e regolazione della sosta, senza attribuire al concessionario poteri autorizzativi o di veto.

5. Prevedere che gli interventi di ammodernamento e riqualificazione del parcheggio Aldo Moro assumano carattere obbligatorio e siano soggetti a verifiche oggettive di completamento e funzionalità.

6. Subordinare eventuali benefici economici correlati all'intervento sul parcheggio Aldo Moro all'effettiva e completa realizzazione dell'investimento programmato.

7. Rafforzare i poteri di verifica e controllo del Comune sui dati economici, gestionali e contabili relativi alla concessione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e tutela delle informazioni riservate.

8. Garantire la permanenza in capo all'Amministrazione Comunale della titolarità delle funzioni sanzionatorie e dei relativi proventi, nel rispetto della normativa vigente.

9. Escludere compensazioni finanziarie unilaterali, trattenute, sospensioni dei versamenti o autoriduzioni del canone da parte del concessionario.

10. Porre integralmente a carico del concessionario gli obblighi di manutenzione, conservazione, adeguamento, sicurezza ed efficienza delle opere e degli impianti oggetto della concessione.

11. Ribadire l'effettiva assunzione da parte del concessionario del rischio operativo della concessione, con esclusione di qualsiasi garanzia pubblica di domanda, ricavo o redditività.

12. Rafforzare gli obblighi di tracciabilità, trasparenza e controllo dei rapporti di subappalto e subcontrattazione, ferma restando la piena responsabilità del concessionario verso l'Ente.

13. Disciplinare in modo rigoroso le ipotesi di forza maggiore, sospensione e proroga, limitandole a eventi straordinari, imprevedibili e adeguatamente documentati.

14. Rafforzare il sistema dei collaudi, delle verifiche, delle penali, degli audit e dei controlli, assicurando la continuità e la qualità del servizio.

15. Confermare il Piano Economico Finanziario quale strumento di programmazione, monitoraggio e verifica dell'equilibrio della singola concessione, senza che esso possa essere interpretato come garanzia di risultati economici.

16. Limitare il ricorso agli strumenti di riequilibrio economico-finanziario ai soli eventi straordinari, imprevedibili, non imputabili al concessionario ed estranei al rischio operativo assunto.

17. Prevedere che eventuali misure di riequilibrio siano determinate secondo principi di proporzionalità, gradualità, tutela dell'interesse pubblico e salvaguardia della natura concessoria dell'operazione.

18. Prevedere specifici strumenti di confronto tecnico e composizione preventiva delle controversie nelle fasi di revisione dell'equilibrio economico-finanziario.

19. Rafforzare il coordinamento tra disciplina del recesso, risoluzione, cessazione anticipata, garanzie e coperture assicurative, assicurando piena coerenza con il quadro normativo vigente.

20. .Prevedere, nella predisposizione della documentazione di gara, l'introduzione di criteri premiali volti a favorire condizioni maggiormente vantaggiose per l'Amministrazione Comunale, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'offerta di una maggiore percentuale del canone da corrispondere al Comune rispetto alla soglia minima individuata negli atti di gara.

Alla luce di quanto esposto, i consiglieri firmatari hanno chiesto al Consiglio comunale di approvare l’emendamento e, conseguentemente, di integrare il deliberato della proposta recependo il contenuto del documento.

L’emendamento è stato poi messo ai voti ed approvato con il voto contrario di Bianca Rende.

Dopo l’illustrazione del dirigente Azzato che ha ribadito che gli indirizzi contenuti nell’emendamento possono essere recepiti perché non configgono con gli aspetti tecnici della proposta, è intervenuta la consigliera Bianca Rende che ha sottolineato “la necessità di difendere l’ente perché lo strumento al quale si fa ricorso non è quello ideale che tutela gli interessi del Comune”. Rende ha, inoltre evidenziato, che sarebbe stato, inoltre necessario,dar vita ad un dibattito pubblico con il coinvolgimento delle categorie interessate, come, ad esempio, gli ordini professionali e i commercianti, ricordando che “al tempo di Mancini Sindaco, Saba si impegnò, a fronte di una concessione trentennale, a realizzare i parcheggi pubblici. “Oggi - ha detto ancora Rende - ci viene proposto un investimento di 4 milioni e 670 mila euro cui è collegato un alto costo di comunità. Un vincolo di 25 anni per la gestione, a mio avviso, mette in evidenza una sproporzione tra i vantaggi dell’impresa e i costi di comunità. Il mio voto negativo – ha concluso Bianca Rende - non è contrario all’idea, ma bisognava lavorare prima all’obiettivo, non si sono valutati in maniera comparativa costi e vantaggi. I prezzi aumenteranno considerevolmente e non è detto che migliorerà il servizio. E’ un’occasione persa”.

Giueppe D’Ippolito, intervenuto subito dopo, ha riconosciuto le non poche difficoltà che ha dovuto attraversare il dirigente Azzato “per il quale non è stato facile chiarire e gestire questa pratica”. D’Ippolito ha messo in luce la lunga attesa, durata due anni, “finché lunedì sera l’emendamento non ha risolto le criticità presenti nel bando. Non siamo nella condizione di valutare serenamente la pratica. Solo stamattina siamo venuti a capo di questa vicenda. Ieri sera tardi abbiamo ricevuto la documentazione relativa, per cui abbandoniamo l’aula”.

Subito dopo ha chiesto la parola la consigliera Concetta De Paola, presidente della Commissione Mobilità e Trasporti. “Oggi – ha esordito -discutiamo di una scelta che riguarda da vicino la vita di Cosenza. La sosta e i parcheggi non sono un tema astratto: incidono sul tempo delle persone, sull’accesso ai servizi, sulla possibilità di raggiungere il centro e sul lavoro delle attività commerciali. Una città che vuole crescere deve affrontare questi problemi con una visione e con decisioni concrete. La proposta di finanza di progetto che esaminiamo stasera – ha aggiunto De Paola - prova a fare proprio questo: collegare la gestione della sosta a investimenti e interventi di riqualificazione. Come maggioranza, sosteniamo una scelta che punta a superare una gestione frammentata e a programmare nel tempo la cura dei parcheggi e il miglioramento del servizio. Non basta amministrare l’esistente: dobbiamo creare le condizioni perché Cosenza sia più accessibile, ordinata e capace di accogliere cittadini, lavoratori e visitatori”.

Per Concetta De Paola “il progetto prevede interventi concreti. Al parcheggio dell’Ospedale sono programmati il rinnovo dei tre ascensori, lavori sulle rampe e una vasca per gestire meglio le acque piovane, oltre a un impianto fotovoltaico da 40 kilowatt. Per la sosta su strada sono previsti il rifacimento della segnaletica e dieci nuovi stalli per autobus. Sono numeri e opere che raccontano una direzione: investire nella manutenzione, nella sicurezza e in servizi più funzionali, a partire da luoghi essenziali per la città. Anche l’attenzione ambientale – ha rimarcato De Paola - può tradursi in benefici misurabili. La relazione stima che la sostituzione di 288 lampade con sistemi LED possa ridurre i consumi di circa 33.516 kilowatt all’anno, con una riduzione stimata di circa 13.409 chilogrammi di CO₂. Sono previsioni progettuali: sarà compito dell’Amministrazione verificarne i risultati reali. Ma la scelta di efficientare gli impianti e produrre energia pulita va nella direzione giusta e dimostra che anche un progetto sulla sosta può contribuire a una città più moderna e sostenibile. Come presidente della Commissione Mobilità e Trasporti – ha aggiunto Concetta De Paola - ho seguito il confronto con attenzione. La discussione è stata ampia e ha permesso ai consiglieri di avanzare osservazioni e richieste di modifica. Ringrazio il Sindaco, l’assessore Covelli, l’Assessore Fuorivia, il dirigente Azzato e gli uffici comunali per il lavoro svolto. Ringrazio in particolare i consiglieri Commodaro e Rendace per il contributo portato in Commissione. Quando il confronto produce miglioramenti e rafforza l’interesse della città, la partecipazione consiliare è un valore per tutti. Sostenere questa scelta – ha concluso De Paola - significa anche assumersi una responsabilità: seguire l’attuazione, pretendere trasparenza e verificare che gli investimenti e la qualità dei servizi corrispondano agli impegni. La durata della concessione richiede un Comune presente e attento, capace di tutelare i cittadini, i residenti e le attività economiche. L’interesse pubblico non si afferma una volta sola in quest’aula: si conferma nel tempo con risultati concreti e con il controllo dell’Amministrazione”.

In sede di dichiarazioni di voto sono poi intervenuti i consiglieri comunali Michelangelo Spataro, Francesco Graziadio e Francesco Alimena.

Spataro ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a votare l’emendamento: “perché colma alcune lacune che rappresentano una garanzia per il futuro. Ho sempre sostenuto che questo progetto potesse tornare utile agli ausiliari del traffico che non avrebbero potuto trovare posto in Cometra. Oggi il project financing va proprio in questa direzione”.

Francesco Graziadio ha ringraziato i colleghi di maggioranza Commodaro e Rendace che ci hanno consentito di approvare questo importante emendamento. Si è trattato di una pratica molto lavorata nelle commissioni, e che avrà un impatto fortissimo sui cosentini, afflitti atavicamente dai problemi del traffico e della sosta. L’entrata in campo di una società consentirà un servizio che noi non siamo più in grado di garantire e che avrà un buon esito”.

Francesco Alimena, nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, ha spiegato le ragioni della sua astensione, con il massimo rispetto della maggioranza.

“Il mio è un voto di astensione – ha chiarito Alimena - perché così ho inteso esprimere un dissenso di merito e, allo stesso tempo, non venir meno allo spirito di lealtà verso la maggioranza consiliare. Infatti, pur non rinunciando in nessuna circostanza alle mie posizioni non ho mai espresso, dall' inizio della consiliatura ad oggi, un voto contrario o di contrasto alla maggioranza politica amministrativa. Per quanto riguarda il merito, ribadisco prima di tutto la inopportunità di esternalizzare e privatizzare il servizio di gestione della sosta blu per quasi un quarto di secolo. Rimangono poi irrisolti i miei dubbi sul fatto che nello stesso momento si possa affidare lo stesso servizio a Cometra e assegnarlo contemporaneamente al project per la privatizzazione”.