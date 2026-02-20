Disagi e rallentamenti lungo la Strada Statale 106 nel territorio di Mandatoriccio a causa di un incidente che ha coinvolto un autotreno. Il mezzo pesante si e ribaltato nel tratto stradale ricadente nel comune della Marina di Mandatoriccio, provocando criticità alla circolazione. Secondo le prime informazioni diffuse dall'associazione "Basta vittime sulla SS 106", l'incidente si sarebbe verificato in modo autonomo.



Il ribaltamento dell'autotreno ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e gestire il flusso dei veicoli in transito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della vicina stazione, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell incidente. Presenti anche i mezzi di soccorso ANAS per assistere eventuali persone coinvolte. Fortunatamente non si segnalano vittime. Restano i disagi per gli automobilisti, con rallentamenti e code nel tratto interessato dal ribaltamento del mezzo pesante.