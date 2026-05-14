Il seminario rappresenta un importante momento di confronto e aggiornamento su uno dei temi più delicati e attuali del diritto di famiglia

Si terrà il 14 e 15 maggio, presso la Biblioteca “M. Arnoni” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, nel Palazzo di Giustizia di Cosenza, il corso di approfondimento dal titolo “Lo stato di attuazione dell’affidamento condiviso a vent’anni dalla sua introduzione quale regime preferenziale nell’esercizio della responsabilità genitoriale”. I lavori inizieranno giovedì 14 maggio alle ore 15:00 e proseguiranno venerdì 15 maggio dalle ore 9:30. Il corso nasce da un’iniziativa della Formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura del distretto della Corte d’Appello di Catanzaro ed è organizzato in collaborazione con la sezione di Cosenza dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza e la Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza.

Il seminario rappresenta un importante momento di confronto e aggiornamento su uno dei temi più delicati e attuali del diritto di famiglia: l’effettiva applicazione dell’affidamento condiviso, a vent’anni dalla legge del 2006 che ne ha sancito il principio come modello preferenziale nella gestione della responsabilità genitoriale. Di particolare rilievo la presenza del professor Marino Maglietta, presidente dell’associazione “Crescere Insieme” di Firenze, considerato tra i principali ispiratori della legge sull’affidamento condiviso del 2006 e promotore di un recente progetto di riforma della materia. Attorno alla sua partecipazione si svilupperanno le due giornate di studio, che vedranno il contributo di magistrati, avvocati, accademici, psicologi, mediatori familiari e operatori sociali.

Tra i relatori figurano la dottoressa Alessandra Angiuli, giudice civile presso il Tribunale di Crotone, la professoressa Giovanna Chiappetta dell’Università della Calabria, il sociologo Antonio Marziale, già garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, l’avvocata Lucia Elsa Maffei, presidente della sezione di Matera dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, la psicologa forense e psicoterapeuta Loredana Franzè, la mediatrice familiare Annunziata Procida e l’assistente sociale specialista Maria Rosa Vuono.

I lavori saranno introdotti e moderati dalla dottoressa Ermanna Grossi, magistrato del Tribunale di Cosenza e formatrice decentrata della Scuola Superiore della Magistratura, con il coordinamento dell’avvocato Francesca Bruno, presidente della sezione cosentina dell’O.N.Di.F. Nel corso delle sessioni saranno affrontati i principali nodi interpretativi e applicativi dell’affidamento condiviso, dalle criticità emerse nella prassi giudiziaria alla tutela della bigenitorialità, fino ai temi del mantenimento, del piano genitoriale, della mediazione familiare e del ruolo dei servizi sociali nella gestione dei conflitti familiari. L’evento si inserisce nel quadro delle attività di alta formazione dedicate agli operatori del diritto e dei servizi coinvolti nella tutela delle relazioni familiari, con l’obiettivo di favorire un dialogo interdisciplinare su un tema che continua ad avere un forte impatto sociale oltre che giuridico”.