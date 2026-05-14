C’è una Calabria che si può leggere nelle montagne, nelle faglie, nelle rocce e perfino nei terremoti. Una storia antichissima, fatta di collisioni tra continenti, trasformazioni profonde del Mediterraneo e paesaggi modellati in milioni di anni.

A raccontarla sarà Gino Mirocle Crisci, protagonista della conferenza “La straordinaria storia geologica della Calabria”, in programma venerdì 15 maggio alle 17:30 nella sala Sport e Salute di piazza Matteotti, a Cosenza.

Il relatore è tra i massimi esperti della materia: geologo di fama internazionale, già professore ordinario e rettore dell’Università della Calabria, Crisci è anche promotore e presidente del Consorzio Cultura e Innovazione. Da anni studia il territorio calabrese, che conosce “in profondità”, non solo dal punto di vista scientifico ma anche storico e paesaggistico.

La conferenza promette un taglio divulgativo accessibile anche ai non specialisti. Attraverso immagini provenienti dal suo vasto archivio personale, costruito in decenni di ricerche e attività accademica internazionale, Crisci accompagnerà il pubblico in un percorso che unisce rigore scientifico e capacità narrativa.

L’incontro offrirà uno sguardo sulle grandi trasformazioni geologiche che hanno interessato la Calabria e l’intero bacino mediterraneo, soffermandosi anche sui temi della tutela del paesaggio e della prevenzione del rischio sismico. Un’occasione per avvicinare il grande pubblico alla scienza attraverso il racconto di uno dei territori geologicamente più complessi e affascinanti d’Europa.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione ARTIEPAROLE. Ad aprire l’incontro sarà il presidente dell’associazione, Salvatore Belcastro, mentre la moderazione sarà affidata alla giornalista Pia Tucci. L’ingresso è libero.