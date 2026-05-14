Con 27 vessilli assegnati dalla Foundation for Environmental Education e quattro nuovi ingressi, la Calabria consolida la propria crescita sul fronte qualità ambientale e turismo balneare

La Calabria conquista il secondo posto assoluto in Italia per numero di Bandiere Blu assegnate dalla Foundation for Environmental Education. Sono 27 i riconoscimenti ottenuti dalla regione, con quattro nuovi ingressi che rafforzano ulteriormente il peso del turismo balneare calabrese nel panorama nazionale.

A commentare il risultato è stato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che ha parlato di «straordinaria crescita» frutto di un lavoro strutturale portato avanti negli ultimi anni sul fronte ambientale e turistico.

«Non è un risultato casuale – ha dichiarato Occhiuto – ma la diretta conseguenza di un impegno costante per trasformare il mare della Calabria in un asset turistico ed economico sempre più sicuro, attrattivo e competitivo anche a livello internazionale».

Il presidente ha rivendicato in particolare gli investimenti sul sistema di depurazione, definiti «senza precedenti», e le attività di controllo ambientale messe in campo dalla Regione attraverso monitoraggi sugli scarichi e sui corsi d’acqua per contrastare fenomeni di inquinamento.

Tra le iniziative citate anche l’utilizzo dei battelli pulisci-mare lungo le coste calabresi, inseriti – secondo Occhiuto – in una strategia più ampia finalizzata a diffondere «una nuova cultura della tutela ambientale».

Le nuove Bandiere Blu assegnate ad Amendolara, Montegiordano, Falerna e Locri rappresentano, secondo il governatore, «un premio al lavoro svolto dagli assessori regionali Giovanni Calabrese e Giovanni Montuoro, dai sindaci e dalle comunità locali».

«La strada intrapresa è quella giusta – ha concluso Occhiuto – e continueremo a investire e vigilare affinché il mare della Calabria sia sempre più bello e attrattivo».

Tutte le Bandiere Blu della Calabria

A farla da padrona per il riconoscimento in Calabria è senza dubbio la provincia di Cosenza con ben 12 Bandiere Blu, due in più rispetto a quelle assegnate lo scorso anno:

Provincia di Cosenza: Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Corigliano Rossano, Cariati, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana e le new entry: Amendolara e Montegiordano;

Provincia di Reggio Calabria: Caulonia, Roccella Jonica, Siderno e la novità di Locri;

Provincia di Crotone: Cirò Marina, Melissa, Isola di Capo Rizzuto;

Provincia di Catanzaro: Cropani, Sellia Marina, Catanzaro, Soverato alle quali si aggiunge Falerna;

Provincia di Vibo Valentia: Parghelia, Tropea