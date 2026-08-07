Ferma condanna del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per l’atto intimidatorio che ha colpito Italiana Gas, società guidata da Roberto Rugna, presidente di Ance Calabria.

Il governatore ha espresso la propria solidarietà anche a nome dell’intera Giunta regionale, manifestando vicinanza all'imprenditore, ai suoi collaboratori e ai dipendenti dell’azienda.

Occhiuto: «Colpiti lavoro, sviluppo e crescita della Calabria»

«A nome mio personale e dell’intera Giunta della Regione Calabria esprimo la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio che ha colpito la società Italiana Gas, guidata dal presidente di Ance Calabria, Roberto Rugna», dichiara Occhiuto.

Il presidente della Regione definisce quanto accaduto «un episodio vile e squallido», sottolineando come a essere colpita sia «un’impresa impegnata quotidianamente nella realizzazione di opere importanti per il territorio e, con essa, il lavoro, lo sviluppo e la crescita della Calabria».

La solidarietà della Giunta regionale a Roberto Rugna

Occhiuto rivolge quindi «la più sincera vicinanza e solidarietà» a Roberto Rugna, ai collaboratori e a tutti i lavoratori di Italiana Gas.

«La Calabria onesta e laboriosa respinge con forza ogni forma di violenza e di intimidazione», prosegue il governatore.