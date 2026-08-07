Dalla tragedia greca trasportata nella Roma occupata dai nazisti alla stand-up comedy contemporanea. Il Teatro dei Ruderi di Cirella, a Diamante, amplia il calendario dell'estate 2026 con due appuntamenti molto diversi tra loro: “Elettra 1944”, in programma lunedì 10 agosto, e lo spettacolo di Vincenzo Comunale, atteso domenica 16 agosto.

Entrambe le serate inizieranno alle 21.30.

Pamela Villoresi protagonista di “Elettra 1944”

Il primo appuntamento porterà sul palcoscenico dei Ruderi “Elettra 1944”, nuovo lavoro scritto e diretto da Giancarlo Nicoletti.

Protagonista Pamela Villoresi, affiancata da Giulio Corso, Francesco Foti, Alice Spisa, Cristina Todaro e Giacomo Andrea Faroldi. La produzione è di Altra Scena e L'Altro Teatro, in collaborazione con il Festival teatrale di Borgio Verezzi.

Lo spettacolo rilegge l'Orestea trasferendone conflitti e interrogativi nella Roma del 1944, durante l'occupazione tedesca.

L’Orestea nella Roma della Seconda Guerra Mondiale

Mentre gli Alleati avanzano e nella capitale proseguono i rastrellamenti, all'interno di un appartamento del centro una famiglia è costretta a confrontarsi con il proprio passato.

La guerra entra così nella dimensione domestica, facendo emergere conflitti nei quali vendetta e giustizia, memoria e rimozione, responsabilità e silenzio finiscono per sovrapporsi.

La dimensione privata e quella collettiva procedono insieme fino a trasformare la casa, inizialmente percepita come rifugio, in uno spazio nel quale le conseguenze delle scelte diventano inevitabili.

Le musiche originali sono firmate da Mario Incudine, mentre le scenografie sono di Alessandro Chiti.

“Elettra 1944” rientra nel progetto “Il Teatro senza Teatro”, finanziato dalla Regione Calabria nell'ambito dell'Avviso per i Progetti speciali teatrali 2025.

Il 16 agosto arriva Vincenzo Comunale

Cambio completo di registro domenica 16 agosto, sempre alle 21.30, quando il Teatro dei Ruderi ospiterà Vincenzo Comunale.

Il comico e autore napoletano porterà a Cirella il suo live show costruito attraverso monologhi, osservazioni sulla società contemporanea e frequenti momenti di improvvisazione.

Comunale, già vincitore del Premio Massimo Troisi e del Premio Charlot e volto di Zelig e ZeligOn, affronta sul palco temi legati alla propria generazione e alla sua Napoli, giocando soprattutto sulle contraddizioni e sugli stereotipi.

Il pubblico diventa parte dello spettacolo

Uno degli elementi caratteristici dello show è proprio l'interazione con gli spettatori. Le risposte del pubblico entrano nella costruzione della serata e diventano materia per le improvvisazioni del comico.

Anche l'attualità trova spazio nei monologhi, contribuendo a rendere ogni replica differente dalla precedente.

I biglietti per entrambi gli appuntamenti al Teatro dei Ruderi sono disponibili sul circuito TicketOne.