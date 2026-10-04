Si sono giocate oggi pomeriggio le gare valide per la quarta giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Un turno che ha confermato la DB Rossoblù Luzzi in vetta alla classifica: la formazione cosentina ha conquistato la quarta vittoria consecutiva, superando 2-0 il Gioiosa Jonica e mantenendo così il punteggio pieno a quota 12. Decisiva la doppietta di Tesare, a segno al 13’ e al 16’ per regalare alla squadra di Magarò un altro successo.

Alle spalle della capolista, a tre lunghezze di distanza, la Deliese. La formazione reggina ha superato 2-1 la Palmese nel derby: Deliese avanti con Tavares su calcio di rigore all’11’, pareggio della Palmese con Tapia al 21’ della ripresa e gol decisivo di Sarantonello al 30’. La Rossanese, invece, si fa raggiungere nel finale dall’Isola Capo Rizzuto: al Sant’Antonio finisce 1-1. Vittoria netta anche per il Sersale, che ha rifilato quattro reti a domicilio alla Virtus Rosarno (1-4). Poker anche per il Trebisacce, che ha superato 4-0 la ReggioRavagnese. A segno Romio, Varela su calcio di rigore e Bubacar, autore di una doppietta. Successo esterno per il Morrone, che ha battuto 2-0 il S. Nicola Chiaravalle. Il Soriano Fabrizia ha invece espugnato 1-0 il campo del Brancaleone grazie al gol di De Marco al 12’. Nell’altra gara di giornata, l’ADMO Pro Pellaro ha superato 1-0 la Paolana con la rete di Clantino al 24’.

Di seguito tutti i risultati finali della quarta giornata, la classifica aggiornata e il programma del prossimo turno, in calendario sabato 11 ottobre.

I risultati finali

ADMO Pro Pellaro-Paolana 1-0

SC Soverato-Plm Morrone 0-2

Virtus Rosarno-Sersale 1-4

Isola CR-Rossanese 1-1

Brancaleone-Soriano Fabrizia 0-1

Trebisacce-Reggioravagnese 4-0

Gioiosa Jonica-DB Rossoblù Luzzi 0-2

Deliese-Palmese 2-1

La classifica

DB Rossoblù Luzzi– 12 Deliese – 9 Rossanese – 7 Paolana – 7 Pro Pellaro – 7 Morrone – 7 Trebisacce – 6 Sersale – 6 Soriano Fabrizia – 6 Palmese – 5 SC Soverato – 4 ReggioRavagnese – 4 Gioiosa J – 3 Virtus Rosarno – 3 Isola CR – 2 Brancaleone – 1

Il prossimo turno

Reggioravagnese-DB Rossoblù Luzzi

Soriano Fabrizia-Trebisacce

Rossanese-Brancaleone

Sersale-Isola CR

Palmese-Virtus Rosarno

PLM Morrone-Deliese

Paolana-Sc Soverato

ADMO Pro Pellaro-Gioiosa Jonica