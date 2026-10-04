Una Soccer Montalto implacabile e dal cuore infinito si regala tre punti d'oro nell'anticipo della quarta giornata del campionato di Promozione A. Sul campo del Centro Federale di Catanzaro va in scena un match pazzesco contro un mai domo Taverna: finisce 2-3 per i rossoblù di mister Bria, che al termine di una gara ricca di ribaltamenti di fronte riescono a piazzare la stoccata vincente al sesto minuto di recupero, confermandosi nelle zone nobilissime della graduatoria.

Vantaggio rossoblù allo scadere del primo tempo

Nelle prime battute di gioco è il Taverna a provare a prendere in mano l'iniziativa, ma la formazione cosentina non si scompone. Con il passare dei minuti la squadra di mister Bria guadagna metri sul terreno di gioco e si affaccia con costanza nella metà campo locale, trovando però sulla propria strada un attento Pugliese tra i pali.

Quando il primo tempo sembra ormai destinato a chiudersi a reti bianche, arriva la fiammata che sblocca il match: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Nicoletti si inserisce con tempi perfetti nell'area di rigore trovando una deviazione fortuita ma decisiva che fa schizzare il pallone in rete per il vantaggio ospite.

Uno-due Taverna con la doppietta di Makate

La risposta dei padroni di casa nella ripresa è veemente. Il Taverna rientra in campo determinato a raddrizzare la partita e all'8' trova il pareggio: Makate approfitta di un'uscita imprecisa dell'estremo difensore Palermo e di testa insacca l'1-1.

Sulle ali dell'entusiasmo, appena nove minuti più tardi, la formazione locale completa il momentaneo sorpasso: ancora sugli sviluppi di un calcio di punizione, è nuovamente Makate a svettare di testa e a firmare la rete del 2-1 che ribalta la gara.

Bertucci pareggia, Nicoletti fa esplodere la panchina al 96'

Sotto nel punteggio, la Soccer Montalto carica a testa bassa negli ultimi venticinque minuti. Mister Bria ridisegna la squadra con una girandola di cambi per dare energia all'attacco. Dopo un'opportunità clamorosa fallita da Nicoletti a tu per tu con il portiere, la mossa della panchina paga dividendi all'82': è infatti il nuovo entrato Bertucci a trovare la zampata giusta che vale il sofferto 2-2.

Il finale è vietato ai deboli di cuore. Il Taverna resta in dieci uomini per l'espulsione di Cerminara, concedendo ulteriore campo ai cosentini. In pieno recupero, al 96', si compie l'apoteosi rossoblù: splendida intesa tra Bertucci e Abbruzzese, quest'ultimo salta il diretto avversario e scodella al centro un pallone velenoso che attraversa tutta l'area piccola. Sul secondo palo si fa trovare pronto Nicoletti, che a botta sicura trafigge il portiere e fa esplodere di gioia l'intera panchina ospiti per un 2-3 pazzesco giunto a un soffio dal triplice fischio.