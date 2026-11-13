Per il terzo anno Francesco Vigna e la scrittrice Barbara Modaffari portano in classe «Ma io non ritorno. Un’altra Anna». Tra le prossime tappe il Da Vinci–Nitti di Cosenza, i licei e l’istituto tecnico di Acri

Anche quest'anno prosegue l'impegno nelle aule scolastiche per sensibilizzare le nuove generazioni contro la violenza sulle donne e ogni forma di sopruso. Tra le tante iniziative intraprese dai dirigenti scolastici, per il terzo anno consecutivo, l'autrice Barbara Modaffari e Francesco Vigna, figlio di Anna Morrone, incontreranno gli studenti di diversi istituti della provincia di Cosenza per dialogare a partire dalla seconda edizione del libro "Ma io non ritorno – Un'altra Anna".



Un percorso di memoria e consapevolezza che si rinnova con l'obiettivo di trasformare una tragica vicenda personale in uno strumento concreto di prevenzione ed educazione al rispetto. Il volume, scritto dall'infermiera e scrittrice Barbara Modaffari con la preziosa collaborazione dello stesso Francesco Vigna, ricostruisce la vita e il femminicidio di Anna Morrone, ostetrica e madre di 38 anni uccisa dal marito a Cosenza il 2 luglio 1999.



Attraverso le pagine del libro e il racconto diretto dei due protagonisti, gli incontri nelle scuole del Cosentino offrono ai ragazzi un'occasione di confronto profondo e senza filtri. L'intento non è soltanto quello di mantenere vivo il ricordo di Anna, ma di aiutare i più giovani a riconoscere per tempo i segnali di una "relazione tossica", della gelosia ossessiva e della violenza psicologica prima che degenerino.



La testimonianza diretta di Francesco Vigna, che all'epoca dei fatti era solo un adolescente, unita alla sensibilità narrativa di Barbara Modaffari, permette di toccare le corde più intime degli studenti, stimolando domande, riflessioni e un dibattito autentico sul valore della libertà, dell'affettività sana e del rispetto reciproco.

Oltre le presentazioni che avverranno presso comuni ed associazioni, questo è un appuntamento ormai consolidato sul territorio che, giunto alla sua terza annualità, conferma quanto la scuola resti il presidio fondamentale per costruire una cultura nuova, capace di dire basta alla violenza di genere. I prossimi appuntamenti coinvolgeranno alcune classi dell’IIS IPSS ITAS Cosenza Da Vinci Nitti e i licei classico e scientifico e l' istituto tecnico di Acri