Il Comitato operativo di viabilità ha esaminato le misure per A2, strade e rete ferroviaria, compresi i percorsi alternativi. La Prefettura richiama il rispetto delle ordinanze Anas su catene a bordo o pneumatici invernali fino al 15 aprile 2027

Dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027, sulle tratte individuate dalle ordinanze Anas, gli automobilisti dovranno rispettare l’obbligo di catene a bordo oppure pneumatici invernali. Il richiamo arriva dalla Prefettura di Cosenza, che il 13 novembre ha riunito il Comitato operativo di viabilità per esaminare le linee operative del piano neve 2026-2027.

Al centro dell’incontro, convocato dal prefetto Rosa Maria Padovano, le pianificazioni predisposte da Anas e RFI per affrontare eventuali nevicate e criticità sull’A2 del Mediterraneo, sulla rete stradale e sui collegamenti ferroviari.

Le misure per strade e ferrovie

Il confronto ha riguardato le azioni da attivare per aumentare la sicurezza e gestire le emergenze lungo l’autostrada, le strade statali e provinciali e la rete ferroviaria nazionale.

Sono state esaminate le misure elaborate dagli enti proprietari delle infrastrutture e le soluzioni da adottare in caso di difficoltà, compresa l’attivazione dei percorsi alternativi. Durante la riunione, riferisce la Prefettura, è stata sottolineata l’attuale completa percorribilità di questi itinerari e sono stati illustrati i miglioramenti apportati.

Il coordinamento sarà assicurato dalla Prefettura di Cosenza, in collegamento con i gestori delle reti e le forze di polizia, per garantire un presidio tempestivo del territorio in caso di emergenza.

Catene a bordo o pneumatici invernali: il periodo indicato

La Prefettura ribadisce la necessità di osservare le prescrizioni contenute nelle ordinanze Anas, comprese quelle sulle dotazioni invernali per il periodo 15 novembre 2026–15 aprile 2027.

L’obbligo richiamato riguarda catene a bordo o pneumatici invernali, secondo quanto previsto sulle singole tratte interessate dai provvedimenti.

Dove controllare le condizioni della viabilità

Gli aggiornamenti sulle condizioni di viaggio e sullo stato delle strade saranno disponibili attraverso:

I pannelli a messaggio variabile lungo la rete autostradale.

Il sito www.stradeanas.it.

Il numero verde Pronto Anas 800 841 148.

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle forze dell’ordine, del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, del COSP di Lamezia Terme, della Polizia stradale, del Settore Viabilità della Provincia e della Polizia provinciale. Presenti anche la Protezione civile regionale, i Comuni di Cosenza e Rende, i responsabili Anas della viabilità ordinaria calabrese e dell’Autostrada del Mediterraneo, oltre a RFI.