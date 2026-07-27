Se gli automobilisti calabresi dovessero tornare oggi sui banchi per sostenere l'esame teorico della patente B, quasi tutti verrebbero rimandati. È quanto emerge da un'analisi realizzata da AutoScout24 insieme a Egaf Edizioni, con il supporto delle associazioni delle autoscuole Confarca e Unasca.

Secondo la simulazione, soltanto il 3,9% dei patentati calabresi riuscirebbe a superare il quiz di teoria rispettando il limite massimo di due errori su venti domande. Un dato che colloca la Calabria tra le regioni italiane con la percentuale più bassa di promossi, ben al di sotto della media nazionale, pari all'8%.

L'indagine ha coinvolto oltre 4.000 utenti della community di AutoScout24 in possesso della patente B da almeno cinque anni. Ai partecipanti sono stati sottoposti venti quesiti selezionati tra quelli ufficiali utilizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esame teorico. In media, gli automobilisti calabresi hanno risposto correttamente a 14 domande su 20, un risultato insufficiente per ottenere la promozione nella simulazione.

I dati ministeriali relativi agli esami svolti nel 2025 mostrano invece un quadro diverso per chi consegue oggi la patente. In Calabria sono state sostenute 27.178 prove teoriche, con un tasso di promozione del 62%, superiore alla media nazionale del 60,3%. Di conseguenza, il 38% dei candidati è stato respinto, una quota leggermente inferiore al dato italiano del 39,7%.

A livello provinciale, il maggior numero di bocciature alla prova teorica si registra a Vibo Valentia, dove non supera l'esame il 39,3% dei candidati. Seguono Cosenza con il 38,6%, Catanzaro con il 38,5%, mentre Reggio Calabria e Crotone si attestano entrambe al 36,9%.

Ben diverso il quadro per la prova pratica. Nel 2025 in Calabria sono stati sostenuti 21.303 esami di guida e il 90,7% dei candidati ha ottenuto l'idoneità, una percentuale nettamente superiore alla media nazionale, pari all'83,8%.

La provincia con i risultati migliori è Crotone, dove supera l'esame pratico il 94,5% dei candidati. Seguono Cosenza con il 92,6%, Reggio Calabria con il 91,3%, Vibo Valentia con l'89,1% e Catanzaro con l'84,9%.

L'indagine condotta tra le autoscuole associate a Confarca e Unasca evidenzia anche quali siano gli errori più frequenti durante la prova di guida. Secondo il 59% delle autoscuole, le maggiori difficoltà riguardano gli incroci. Seguono la gestione delle situazioni stradali più complesse, come rotonde, passaggi a livello, fermate dei mezzi pubblici, attraversamenti pedonali e gallerie (48%), le manovre di parcheggio (41,4%), i cambi di direzione e di corsia (31%) e i sorpassi (31%).

Anche il contesto incide sull'esito dell'esame. Per il 72% delle autoscuole, traffico, complessità della rete stradale e dimensione della città influenzano significativamente la prova pratica. Le strade urbane, con limiti di velocità di 30 o 50 chilometri orari, rappresentano il contesto più impegnativo per il 93% degli intervistati.

A incidere, infine, è anche il fattore emotivo. L'86% delle autoscuole ritiene che l'ansia del candidato abbia un peso determinante durante l'esame, mentre per il 90% anche l'atteggiamento dell'esaminatore può aumentare il livello di stress, influenzando il rendimento dei futuri automobilisti.