Gli agenti delle Squadre mobili di Vibo Valentia e Catanzaro hanno fermato un’auto nei pressi dello svincolo dell’Angitola. Prima il ritrovamento di sette involucri sotto la tappezzeria della vettura, poi la scoperta di 205 grammi occultati in mezzo ai profiteroles

Un controllo lungo la Strada statale 118, in località Angitola, ha portato all’arresto di un uomo trovato con cocaina nascosta prima sotto la tappezzeria dell’auto e poi all’interno di un dolce. L’operazione è stata eseguita nel territorio comunale di Pizzo dagli agenti della Squadra mobile di Vibo Valentia insieme ai colleghi della Squadra mobile di Catanzaro.

Secondo quanto riferisce la Polizia di Stato, l’attività rientra nei servizi predisposti e mirati servizi di polizia giudiziaria volti alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti. Nella giornata del 25 aprile 2026, gli investigatori hanno tratto in arresto l’uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il controllo in località Angitola

L’intervento è scattato «sulla scorta di pregressa attività info-investigativa». Le pattuglie dei due uffici investigativi hanno fermato un’autovettura «in località Angitola, sulla Strada statale 118, intersezione stradale per Pizzo e Lamezia Terme». A bordo viaggiava un uomo che, sempre secondo la nota della Polizia, risultava «già gravato da precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti».

Durante il controllo, l’uomo avrebbe mostrato subito segni di nervosismo. Gli agenti, prosegue la nota della Questura, lo hanno trovato «in possesso di sette involucri, già confezionati, contenenti presumibile sostanza stupefacente, per un totale di circa 12 grammi, nascosti sotto la tappezzeria dell’autovettura, dal lato passeggero».

La cocaina nascosta nel profitterol

La perquisizione non si è fermata al primo ritrovamento. A insospettire gli investigatori è stata una confezione di dolci presente nell’auto. «L’intuito degli investigatori consentiva, poi, di porre l’attenzione su una confezione di dolci presente all’interno del mezzo, in relazione alla quale l’uomo non era in grado di produrre giustificazioni né circa la modalità di acquisto, né relativamente alla destinazione».

A quel punto i poliziotti hanno aperto la confezione, trovando altra droga nascosta all’interno di un dolce. «I poliziotti, pertanto, provvedevano all’apertura della confezione e accertavano che, nascosta all’interno di un dolce comunemente noto come profitterol, era occultata una confezione in cellophane trasparente, racchiusa in carta stagnola, contenente 205 grammi di cocaina».

L’arresto e il trasferimento in carcere

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia. «All’esito delle indagini», riferisce ancora la Polizia, «l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e, su disposizione della competente Autorità giudiziaria, veniva tradotto presso la Casa circondariale di Vibo Valentia, in attesa dell’udienza di convalida». La posizione dell’arrestato resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.