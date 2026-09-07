Il sisma è stato registrato alle 15:47. Epicentro a circa 7 chilometri a est di Aprigliano e profondità di 16 chilometri. Nei giorni scorsi un'altra scossa, più intensa, aveva interessato l'area di Castiglione Cosentino

Nuova scossa di terremoto nel Cosentino nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 settembre. Il sisma è stato registrato alle 15:47:47 ora italiana, con epicentro individuato a circa 7 chilometri a est di Aprigliano, in provincia di Cosenza.

Secondo i dati della Sala Sismica INGV-Roma, la magnitudo locale è stata ML 2.9, mentre la profondità dell'ipocentro è stata stimata in circa 16 chilometri. Le coordinate dell'evento sono 39.2503 di latitudine e 16.4262 di longitudine.

Si tratta di una scossa di energia contenuta, ma che si inserisce in un periodo nel quale il territorio cosentino ha fatto registrare diversi eventi sismici.

La scossa di Castiglione Cosentino del 4 settembre

Particolare attenzione aveva suscitato, appena tre giorni fa, il terremoto registrato nell'area di Castiglione Cosentino. Quella scossa, più forte rispetto a quella registrata oggi ad Aprigliano, era stata avvertita in diversi centri del Cosentino.

I due eventi sono avvenuti in un'area geograficamente non lontana, ma al momento non è possibile affermare sulla sola base della vicinanza temporale e geografica che facciano parte della stessa sequenza sismica. Per stabilire eventuali correlazioni è necessario analizzare l'insieme degli eventi e le caratteristiche delle strutture sismogenetiche coinvolte.

L'attenzione resta alta

La nuova scossa conferma comunque come l'area del Cosentino sia caratterizzata da una significativa attività sismica e venga costantemente monitorata dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Il terremoto di oggi, con magnitudo 2.9, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La rete di monitoraggio dell'INGV consente di individuare in tempo reale gli eventi e di determinarne progressivamente con maggiore precisione epicentro, profondità e magnitudo.

Al momento, dunque, non ci sono elementi per parlare di un'imminente scossa più forte: la presenza di terremoti di piccola e moderata magnitudo, anche ravvicinati nel tempo, non consente di prevedere l'evoluzione futura della sismicità.

Resta però significativo il susseguirsi di eventi nell'area del Cosentino, a pochi giorni dalla scossa di magnitudo 3.7 registrata a Castiglione Cosentino.