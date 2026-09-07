Il Conservatorio di musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza ha indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, finalizzato all’assunzione di un docente di prima fascia. Il posto è a tempo pieno e indeterminato e riguarda il settore artistico-disciplinare AFAM039 – Musica liturgica, con profilo in Pratica organistica e canto gregoriano.

La sede di servizio prevista dal bando è quella del Conservatorio cosentino. La procedura si riferisce all’anno accademico 2026/2027 ed è disciplinata dal Dpr 83 del 2024 sul reclutamento del personale delle istituzioni Afam.

L’efficacia della procedura e la successiva stipula del contratto restano subordinate all’adozione del Dpcm di autorizzazione previsto dalla normativa.

Come presentare la domanda

La candidatura dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso il Portale unico del reclutamento InPA, utilizzando il modello contenuto nell’Allegato A.

Il termine è fissato alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando su InPA. Nel documento acquisito non viene indicata una data di calendario: i candidati dovranno quindi verificare sulla piattaforma il giorno di pubblicazione dal quale decorre la scadenza.

Il codice identificativo del concorso è:

CMSG_CS_AFAM039_CODI20

Non saranno ammesse modalità differenti di presentazione. La domanda dovrà essere firmata digitalmente oppure sottoscritta con firma autografa e successivamente scansionata.

Alla candidatura dovranno essere allegati anche i documenti richiesti dal bando e le scansioni, in formato Pdf, di un massimo di 20 titoli relativi ad attività di produzione artistica, pubblicazioni e altri titoli culturali o professionali. La dimensione complessiva prevista non può superare 20 megabyte.

I requisiti per partecipare

Oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego, il bando stabilisce specifiche condizioni professionali.

Tra queste figurano il possesso dell’abilitazione artistica nazionale relativa allo stesso settore disciplinare oppure l’inquadramento a tempo indeterminato nel medesimo ambito. Nella fase transitoria precedente alla conclusione della prima procedura di abilitazione sono previste ulteriori possibilità collegate alle graduatorie nazionali, al superamento di selezioni pubbliche e al servizio accademico maturato.

Per conoscere nel dettaglio titoli di accesso, servizio richiesto, cause di esclusione e documentazione da produrre è necessario consultare integralmente l’articolo 2 del bando.

Possono presentare domanda i candidati di età compresa tra 18 e 69 anni, in possesso degli altri requisiti indicati nella procedura.

Due prove e valutazione dei titoli

La selezione prevede due prove d’esame, alle quali potranno essere attribuiti complessivamente 75 punti. Altri 25 punti saranno riservati alla valutazione dei titoli di servizio, studio, artistici, culturali e professionali.

La prima prova consiste in una lezione teorica o pratica della durata massima di 70 minuti. Il candidato dovrà analizzare un brano del Graduale Triplex, estratto 24 ore prima, e affrontare un argomento relativo alla tecnica e alla storia organistica sorteggiato durante la seduta.

È previsto anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La seconda prova consiste in una performance concertistica della durata compresa tra 50 e 65 minuti, con un programma che comprende composizioni organistiche di Johann Sebastian Bach, autori dell’Ottocento e del Novecento e almeno un’opera composta dopo il 1970.

Accederanno alla valutazione dei titoli i candidati che avranno ottenuto almeno 50 punti su 75 nelle due prove. L’inserimento nella graduatoria richiederà un punteggio complessivo non inferiore a 60 su 100.

Pubblicazione delle comunicazioni

Sedi, date e orari delle prove saranno comunicati con un successivo decreto del direttore. La pubblicazione avrà valore di notifica e l’assenza nel giorno della convocazione comporterà l’esclusione dalla procedura.

Il bando e gli aggiornamenti saranno disponibili su:

Portale InPA;

sito istituzionale del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”;

Portale dei concorsi Afam.

La graduatoria definitiva resterà valida per due anni, salvo successive disposizioni normative. Il vincitore assunto dovrà permanere nella sede del Conservatorio di Cosenza per almeno cinque anni.