Il giovane bulgaro viveva da tempo nel Crotonese e lavorava come cameriere. I carabinieri hanno avviato le ricerche di un uomo del posto. Si indaga sul movente: possibili questioni sentimentali

Un ventunenne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Ad ucciderlo - secondo una prima ricostruzione - sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel pieno centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo sarebbe ancora ricercato. Non si hanno al momento particolari sulla vicenda anche se, dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che all'origine del gesto ci sarebbero questioni sentimentali.

La vittima, che viveva a Cutro da tempo, era conosciuta in città perché lavorava come cameriere in un noto locale cutrese.

Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri che stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica dell'omicidio. Gli inquirenti avrebbero già individuato il presunto autore dell'omicidio avviando quindi le ricerche. All'origine del delitto, secondo quanto si apprende, ci sarebbero futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla Procura di Crotone diretta da Domenico Guarascio.