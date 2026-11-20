Un uomo di 44 anni è morto dopo un’aggressione in strada la sera del 13 novembre. La Procura di Roma ha disposto la diffusione dell’immagine dell’uomo che gli investigatori stanno cercando di identificare

A una settimana dall’omicidio di via di Tor Pignattara, a Roma, la Polizia di Stato ha diffuso sui propri canali social la foto dell’uomo sospettato di aver ucciso un 44enne di origine marocchina. La pubblicazione dell’immagine è stata disposta dalla Procura di Roma, che coordina le indagini della Squadra Mobile. Secondo la nota diffusa il 20 novembre, l’identificazione dell’uomo è ancora in corso. Chi ha informazioni utili a rintracciarlo può contattare la Squadra Mobile della Questura di Roma al 334 690 3295.

L’aggressione del 13 novembre

L’omicidio è avvenuto intorno alle 22.30 di venerdì 13 novembre, all’altezza del civico 37 di via di Tor Pignattara. Alcuni passanti hanno fermato una pattuglia della Polizia Locale per segnalare un uomo gravemente ferito a terra. I sanitari dell’Ares 118 hanno tentato di salvarlo, ma il 44enne è morto sul posto. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze di alcuni presenti e ascoltato la compagna della vittima.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite. In un’aiuola poco distante, tra via di Tor Pignattara e via Francesco Baracca, gli agenti hanno trovato un paio di forbici da cucina che potrebbero essere state usate per colpire il 44enne. Sono stati rinvenuti anche indumenti con tracce di sangue. Tra le ipotesi riportate dalla stampa c’è quella di un litigio per una ventina di euro, ma l’appello della Polizia non indica un movente.