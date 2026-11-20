La seduta è convocata alle 10 con sei punti all’ordine del giorno. Si discuterà del coinvolgimento del Garante del verde, delle modifiche al piano delle opere pubbliche e di tre mozioni

Gli interventi di potatura e il ruolo del Garante del verde apriranno la seduta del Consiglio comunale di Rende, convocata dal presidente dell’assemblea Francesco Adamo per giovedì 26 novembre alle 10. Il primo punto all’ordine del giorno è una richiesta urgente di chiarimenti sugli interventi effettuati sul patrimonio arboreo comunale e sul coinvolgimento del Garante.

L’assemblea sarà poi chiamata a esaminare le modifiche al Programma triennale 2026-2028 dei lavori pubblici e a quello per gli acquisti di beni e servizi. All’ordine del giorno anche una variazione al bilancio di previsione 2026-2028. La nota di convocazione non specifica quali opere o voci di spesa siano interessate.

Le tre mozioni

Due mozioni riguardano la sicurezza. Quella di Eugenio Trombino (Fratelli d’Italia) chiede al Consiglio di condannare gli episodi di violenza e i blocchi che il testo definisce illegali, avvenuti durante recenti manifestazioni, di esprimere solidarietà alle forze dell’ordine e di promuovere iniziative a tutela della sicurezza e della legalità. La nota non precisa a quali manifestazioni si riferisca la mozione. Stefania Galassi (Forza Italia) propone invece di istituire una commissione consiliare dedicata alla sicurezza.

La mozione di Rossella Gallo (Movimento 5 Stelle) chiede una strategia per ridurre le superfici impermeabili e contrastare le isole di calore. Tra le proposte figurano la realizzazione di parcheggi drenanti e l’adesione al progetto nazionale «Biofear», così denominato nella nota del Comune, per riportare il verde nei cortili scolastici e nelle aree gioco.