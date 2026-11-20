Pasquale Tridico finisce nella lista nera dei «nemici dell'Ucraina». Il nome dell'eurodeputato calabrese del Movimento 5 Stelle compare nel database del portale online ucraino Myrotvorets, che raccoglie profili di persone considerate ostili a Kiev. Con lui sono stati inseriti anche tutti gli altri parlamentari europei pentastellati, oltre a esponenti di primo piano della politica italiana come il vicepremier Matteo Salvini e il generale Roberto Vannacci. Una vicenda che ha innescato un caso diplomatico e politico, arrivando fino ai vertici delle istituzioni europee. Il ministero degli Esteri italiano ha già annunciato un'iniziativa formale per ottenere spiegazioni dalle autorità ucraine, mentre Giuseppe Conte ha denunciato l'esistenza di quelle che ha definito «liste di proscrizione».

Pasquale Tridico e gli eurodeputati M5S nella lista di Myrotvorets

A portare alla luce la presenza dei rappresentanti italiani nell'elenco è stato il Fatto Quotidiano. Sul portale Myrotvorets figurano tutti gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, compreso Pasquale Tridico, già presidente dell'Inps e oggi rappresentante pentastellato al Parlamento europeo. Il sito associa ai nominativi una serie di contestazioni che vengono presentate come motivazioni dell'inserimento. Tra queste figurano presunti comportamenti di sostegno alla propaganda russa, contestazioni delle posizioni ufficiali di Kiev e iniziative considerate contrarie agli interessi nazionali ucraini. Tra gli esempi riportati c'è quello di Danilo Della Valle, eurodeputato M5S accusato di «partecipazione ad atti di aggressione umanitaria contro l'Ucraina», manipolazione di informazioni di rilevanza pubblica e diffusione di narrazioni riconducibili alla propaganda russa. Nel suo profilo vengono richiamate anche le critiche alla risoluzione del Parlamento europeo che ha definito non libere le elezioni in Russia e alcuni suoi viaggi nel Paese tra il 2015 e il 2019. L'inclusione nell'elenco non riguarda soltanto la rappresentanza italiana. Tra i nomi presenti figurano anche Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra radicale francese, Marine Le Pen, esponente del Rassemblement National, e personalità politiche come l'ungherese Viktor Orbán e lo slovacco Robert Fico.

Conte attacca: «Liste di proscrizione». Metsola chiede un confronto con Kiev

La reazione del Movimento 5 Stelle è stata immediata. Giuseppe Conte ha contestato duramente l'iniziativa, parlando di «liste di proscrizione» contro chi esprime posizioni differenti sulla guerra e sostiene la necessità di percorsi diplomatici. «Siamo arrivati alle liste di proscrizione per chi ha un’idea diversa, per chi non scommette sulla guerra e si batte per negoziati di pace anziché per armi a oltranza?», ha dichiarato il presidente del Movimento, chiedendo al governo italiano di intervenire «a Bruxelles e a Kiev» per ottenere la rimozione degli elenchi e garantire la sicurezza degli eletti italiani. Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che ha annunciato l'intenzione di chiedere un confronto al governo ucraino. Solidarietà ai pentastellati è arrivata inoltre dal Partito democratico. Il capodelegazione dem a Strasburgo, Nicola Zingaretti, ha definito la vicenda motivo di «forte preoccupazione».

Salvini e Vannacci tra i «nemici dell'Ucraina»

Nella lista di Myrotvorets compare anche Matteo Salvini. Il leader della Lega, ministro e vicepresidente del Consiglio, viene accusato dal portale di aver negato l'aggressione russa e sostenuto il regime occupante in Crimea, oltre ad aver appoggiato iniziative favorevoli alle autoproclamate repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk. Il sito richiama inoltre i rapporti politici e le manifestazioni di apprezzamento che Salvini aveva espresso in passato nei confronti di Vladimir Putin, arrivando a sostenere che la Lega sarebbe stata finanziata dai servizi segreti russi almeno fino al 2018. Si tratta di affermazioni e contestazioni pubblicate dal portale, non di fatti che possano essere considerati accertati sulla base della loro semplice presenza nel database. Salvini ha reagito definendosi sconcertato. «È un attacco che riguarda non soltanto la mia persona, ma mette in discussione il rispetto nei confronti delle istituzioni italiane», ha commentato, sottolineando anche la presenza nell'elenco di dati relativi a persone successivamente assassinate, tra cui diversi giornalisti. C'è poi Roberto Vannacci, già europarlamentare della Lega e oggi leader di Futuro Nazionale. Il generale sarebbe stato inserito nel database già nel luglio dello scorso anno, quando sedeva ancora tra le fila del partito di Salvini. Il portale lo definisce un «propagandista anti-ucraino» e gli attribuisce il sostegno pubblico all'aggressione russa.

Che cos'è Myrotvorets e perché è finito sotto accusa

Myrotvorets è un portale collegato all'omonimo centro, un'organizzazione non governativa nata nel 2014, dopo l'inizio del conflitto nel Donbass, con sede a Kiev e considerata vicina al governo ucraino. Da anni pubblica elenchi di persone ritenute nemiche dell'Ucraina. Lo scorso giugno il sito sosteneva di aver raggiunto quota cinque milioni di profili. Le categorie utilizzate comprendono definizioni come «mercenario russo», «propagandista anti-Ucraina», «membro di organizzazioni terroristiche» e «negazionista dell'invasione russa». Le modalità di compilazione e pubblicazione dei dati hanno attirato nel tempo numerose critiche da parte di organizzazioni internazionali, compreso il Parlamento europeo, soprattutto per il linguaggio utilizzato e per i rischi legati alla diffusione di informazioni personali.

La Farnesina chiede chiarimenti alle autorità ucraine

La questione è arrivata anche sul tavolo del governo italiano. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto all'ambasciatore d'Italia a Kiev, Carlo Formosa, di effettuare un passo presso le autorità ucraine per ottenere chiarimenti sull'iniziativa. La Farnesina ha ribadito che «la libertà di espressione e il rispetto del pluralismo politico sono principi fondamentali della democrazia, che devono essere sempre tutelati». Una presa di posizione accompagnata dalla conferma del sostegno italiano all'Ucraina, ma anche dalla richiesta di garantire il pieno rispetto delle libertà democratiche e delle prerogative dei rappresentanti eletti nelle istituzioni europee. Un equilibrio diplomatico delicato: da una parte il sostegno di Roma a Kiev nella guerra contro la Russia, dall'altra la necessità di tutelare i propri rappresentanti istituzionali finiti in un elenco che, per contenuti e modalità di pubblicazione, continua a suscitare polemiche.