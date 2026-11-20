Il Cosenza cerca conferme e continuità nel derby contro il Crotone, in programma domani, sabato 21 novembre, alle 17:30 allo stadio «Ezio Scida». Dopo la vittoria sulla Casertana, che ha allungato la serie positiva dei rossoblù, la squadra di Federico Coppitelli è chiamata a un altro esame importante nella rincorsa alle posizioni che valgono la permanenza in Serie C. La classifica resta complicata, ma il cambio di passo delle ultime settimane ha restituito entusiasmo e fiducia a un gruppo che sembra aver trovato finalmente una propria identità. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico ha fatto il punto sul momento della squadra, sulle difficoltà legate alle assenze e sulle insidie della sfida contro i pitagorici.

Il momento del Cosenza

«Lavoro ed entusiasmo stanno dando i loro frutti. Dobbiamo continuare a spingere, siamo sulla strada giusta». Coppitelli ha poi sottolineato lo spirito con il quale i suoi calciatori stanno affrontando questa fase della stagione, senza perdere di vista una classifica che impone ancora il massimo dell'attenzione. «L’impegno e la disponibilità che stanno mettendo questi ragazzi è fuori dal comune. La forza e l'energia che si sono create ci stanno restituendo questi risultati, le custodiamo con grande gelosia. I playoff e la salvezza diretta sono entrambi a pochi punti di distanza. Dobbiamo però ricordare sempre che, purtroppo, non ci è consentito abbassare neanche leggermente la nostra qualità nella prestazione».

Le assenze e i recuperi

Il derby dello Scida presenterà anche qualche problema di formazione per Coppitelli, costretto a rinunciare a tre elementi. Arrivano però buone notizie dalle condizioni di altri due calciatori, nuovamente a disposizione dopo i rispettivi problemi fisici. «Domani non ci saranno Dalmazzi, Clemente e Achour. Queste assenze sicuramente alzano il coefficiente di difficoltà della partita. Abbiamo recuperato McJannet e Contiliano che sono ora in piena forma fisica. Se gli esami strumentali confermeranno che sono in ripresa, la prossima settimana potranno tornare a darci supporto sia Achour, che nel frattempo avrà risolto il suo lieve problema muscolare, sia Clemente, che inizierà il processo di riatletizzazione».

Il derby contro il Crotone

Di fronte ci sarà un avversario che, nonostante le difficoltà incontrate in campionato, dispone di individualità importanti soprattutto nel reparto offensivo. Coppitelli non si fida della posizione in classifica dei rossoblù di casa e chiede ai suoi una prestazione all'altezza delle ultime uscite. «A Crotone vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo. Servirà una partita importante perché avremo di fronte una squadra che ha valori, con un tridente offensivo da far invidia e giocatori di alto livello. È una realtà che ha raccolto meno di quello che meritava e i dati lo confermano. Tant’è che mette sempre difficoltà gli avversari. Per affrontare il Crotone domani dobbiamo avere fame, concentrazione e rispondere presenti».