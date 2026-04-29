Operazione della Polizia di Stato nel territorio cittadino con unità cinofile e personale dell’Ufficio Immigrazione: contestazioni per droga e accertamenti su posizioni irregolari

La Polizia di Stato ha eseguito nelle scorse settimane un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio nel comune di Paola, nell’ambito del dispositivo interforze denominato “Alto Impatto”. L’operazione, disposta dalla Questura di Cosenza, ha interessato aree urbane, zone di aggregazione e diversi punti sensibili individuati attraverso una preventiva analisi del territorio.

Il servizio è stato svolto dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola, con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato e di personale specializzato dell’Ufficio Immigrazione. I controlli si sono estesi anche ad alcune strutture di accoglienza per cittadini extracomunitari presenti nei territori di Paola e Fuscaldo.

Verifiche sul territorio e controlli nelle strutture di accoglienza

Nel corso dell’attività sono stati identificati numerosi soggetti, in prevalenza cittadini stranieri. Per alcuni di loro sono emerse irregolarità in materia di soggiorno. Le posizioni sono state quindi sottoposte agli approfondimenti di competenza e, nei casi ritenuti necessari, sono stati avviati i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

L’operazione si inserisce in un piano più ampio di presidio del territorio, finalizzato al controllo della legalità e alla verifica del rispetto delle regole in contesti ritenuti maggiormente esposti a criticità.

Cinque contestazioni per uso personale di droga

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno elevato cinque contestazioni amministrative per possesso ad uso personale di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990.

Si tratta di accertamenti che si aggiungono al resto delle verifiche svolte durante il servizio e che confermano come l’attenzione degli operatori si sia concentrata anche sul contrasto al consumo e alla diffusione di sostanze nel territorio paolano.

Un denunciato per spaccio e hashish sequestrato

L’operazione ha portato inoltre al deferimento di un soggetto all’Autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in violazione dell’articolo 73 dello stesso testo normativo.

Nel corso dell’attività, gli agenti hanno sequestrato circa 60 grammi di hashish, elemento che rappresenta il dato più rilevante sul piano penale emerso dal servizio interforze.

I controlli “Alto Impatto” andranno avanti

La Questura ha fatto sapere che l’attività rientra in un più vasto piano di sicurezza finalizzato a garantire la tutela della collettività, il rispetto delle norme e il contrasto alle condotte illecite. I servizi straordinari “Alto Impatto” proseguiranno anche nelle prossime settimane, in coordinamento con le altre articolazioni territoriali delle forze dell’ordine.