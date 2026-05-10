L’uomo avrebbe sventato la rapina dopo essersi introdotto nell’androne del palazzo, allertato dalle urla del proprietario di casa. Dopo che la notizia si è diffusa, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Perrotta ha ringraziato pubblicamente il cittadino per il suo gesto erorico

Momenti di paura questa mattina a Paola, dove si è consumata una rapina ai danni di un professionista del posto, in pieno centro abitato. Un episodio che, però, fortunatamente, ha avuto un lieto fine grazie al coraggio di un cittadino che ha bloccato il rapinatore, intento a darsi alla fuga, e lo ha consegnato alle forze dell’ordine, giunte prontamente sul posto. Per il malvivente sono immediatamente scattate le manette.

Pochi minuti fa, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Perrotta, ha voluto elogiare il concittadino per il suo gesto eroico, con un post pubblico apparso sui social.

La vicenda

Secondo quanto emerso, un malvivente si sarebbe introdotto con violenza all’interno dell’abitazione del professionista, riuscendo a trafugare contanti, gioielli e altri oggetti di valore per diverse migliaia di euro.

Il padrone di casa, accortosi della presenza dell’uomo, si sarebbe affacciato dal balcone iniziando a gridare per chiedere aiuto. Le urla hanno attirato l’attenzione di un passante che, senza esitazione, si è precipitato all’interno dell’androne del palazzo proprio mentre il rapinatore tentava di dileguarsi.

Ne sarebbe nata una concitata fase durante la quale il cittadino è riuscito a bloccare il presunto autore della rapina, trattenendolo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno quindi proceduto al fermo dell’uomo.

I ringraziamenti dell’amministrazione

L’amministrazione comunale di Paola ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento nei confronti del cittadino, ora considerato un eroe.

«Il Sindaco Roberto Perrotta e l'Amministrazione Comunale desiderano rivolgere un plauso ed un sentito ringraziamento al concittadino che con grande coraggio e senso civico ha contribuito a sventare una rapina in pieno centro – si legge sulla pagina “Città di Paola” -.

Questo nobile gesto di altruismo testimonia la forza e i valori della nostra comunità che non si volta dall'altra parte di fronte all'ingiustizia.

Un ringraziamento speciale va alle forze dell'ordine per il loro costante impegno quotidiano nel garantire la sicurezza di tutti noi con professionalità e dedizione.

L'amministrazione comunale esprime inoltre la massima vicinanza e solidarietà allo stimato concittadino vittima di questo spiacevole episodio augurandole di superare presto questo momento difficile».