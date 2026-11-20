Il giudice riqualifica il primo capo in minaccia aggravata e dichiara il non doversi procedere per mancanza di querela. Per il telefono nascosto arriva una condanna a un anno e otto mesi

Non doversi procedere per il fatto inizialmente contestato come resistenza a pubblico ufficiale, riqualificato in minaccia aggravata, e condanna a un anno e otto mesi per la detenzione di un cellulare in carcere. È il doppio esito della sentenza di primo grado pronunciata dal giudice monocratico del Tribunale di Paola Pasquale Panariello nei confronti di un detenuto, per fatti avvenuti il 27 marzo 2023 nella casa circondariale paolana.

L’imputato, attualmente ristretto nel carcere di Augusta, doveva rispondere di due distinti capi. Il primo riguardava minacce rivolte a un assistente capo della Polizia penitenziaria e un colpo alla spalla di un sovrintendente: condotte che, secondo la contestazione originaria, erano state commesse per opporsi agli agenti durante un atto d’ufficio.

Il secondo capo riguardava invece uno smartphone funzionante, completo di scheda SIM, trovato nascosto nella cella e ritenuto nella disponibilità del detenuto.

Durante il dibattimento è stato ascoltato il sovrintendente, mentre si è rinunciato all’esame dell’altro agente. Secondo il resoconto dell’udienza fornito dalla difesa, il testimone ha collocato le espressioni minacciose dopo la conclusione della perquisizione, quando gli operatori stavano lasciando la cella, descrivendo il contatto fisico come una «manata».

La successione degli eventi è stata centrale nella discussione. Per il primo capo, il pubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ritenendo non dimostrato che minaccia e violenza fossero state poste in essere durante il compimento dell’atto d’ufficio. Per il cellulare aveva invece sollecitato una condanna a un anno e tre mesi, con riconoscimento della recidiva contestata e senza attenuanti generiche.

L’avvocato Emilio Enzo Quintieri, che nel processo ha sostituito il difensore titolare Lorenzo Marchese, ha proposto una diversa conclusione per il primo capo. La difesa ha sostenuto che le condotte, intervenute quando la perquisizione era già terminata, non fossero finalizzate a impedire o ostacolare l’attività degli agenti.

Quintieri ha quindi chiesto di ricondurre il fatto alla minaccia aggravata dalla qualità della persona offesa e di dichiarare il non doversi procedere per l’assenza della querela, ritenuta necessaria per la diversa qualificazione.

Il giudice ha accolto questa richiesta, riqualificando il reato e pronunciando sentenza di non doversi procedere perché l’azione penale non doveva essere iniziata, in mancanza di querela. Si tratta dunque di un esito legato alla condizione di procedibilità, distinto dall’assoluzione nel merito richiesta dal pubblico ministero.

Per la detenzione indebita del telefono, invece, il Tribunale ha dichiarato l’imputato responsabile, condannandolo a un anno e otto mesi di reclusione, oltre alle spese processuali. Sono state riconosciute la recidiva reiterata e infraquinquennale ed escluse le attenuanti generiche. La difesa aveva chiesto, in via principale, l’assoluzione e, in subordine, il minimo della pena con esclusione della recidiva e concessione delle attenuanti.

Le motivazioni saranno depositate entro novanta giorni.