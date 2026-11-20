Il movimento contesta gli annunci sulla riapertura e le rivendicazioni politiche. Nel mirino i tempi dei lavori e la necessità di una viabilità alternativa per il secondo intervento

«Ma festeggiare cosa, esattamente?». Il Movimento ArticoloVENTUNO interviene sulla vicenda dei sottopassi di Sibari, contestando i toni degli annunci e le rivendicazioni politiche che accompagnano le prospettive di riapertura.

In una nota del 20 novembre, il movimento richiama tre anni di chiusura e sostiene che le scadenze prospettate non consentano ancora di considerare risolto il problema. «Parliamo di opere chiuse da tre anni, tra ritardi, rinvii e promesse, per le quali oggi si continua a parlare di scadenze future e condizioni ancora da realizzare», afferma.

Secondo la ricostruzione di ArticoloVENTUNO, per il primo sottopasso viene indicato il completamento prima della prossima stagione estiva. Per il secondo, invece, l’avvio dei lavori sarebbe subordinato alla realizzazione di una viabilità alternativa. Un quadro che, per il movimento, lascia ancora aperti interrogativi sui tempi e sui disagi per la comunità.

La critica investe la classe politica locale, regionale e nazionale e, in particolare, il sindaco di Cassano all’Ionio. ArticoloVENTUNO contesta il richiamo alle «interlocuzioni» istituzionali, ritenendo premature le attribuzioni di merito su risultati ancora da conseguire.

Il movimento allarga poi il discorso ai collegamenti del territorio, esprimendo preoccupazione per il Frecciarossa, il futuro della stazione di Sibari e l’impatto dei diversi tracciati della Statale 106. Sono questioni che, secondo i firmatari, richiederebbero risposte concrete e una valutazione complessiva delle esigenze della Sibaritide.

Nella nota viene richiamato anche il rischio di nuovi allagamenti, insieme alla richiesta di chiarire le responsabilità per ritardi e disagi. «Errori costosi, disagi per i cittadini e responsabilità senza colpevoli», sostiene ArticoloVENTUNO, che invita a misurare i risultati sull’effettivo ripristino della viabilità.