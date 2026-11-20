Inaugurazione il 21 novembre alle 17. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune e Carlo Livio Sante Spina: decorazioni stagionali e cura dello spazio per dodici mesi

La scalinata di via Calabria, a Cosenza, si prepara a ospitare installazioni luminose, decorazioni e allestimenti stagionali. Sabato 21 novembre alle 17 sarà inaugurata la Scalinata delle Visioni, progetto nato da un patto di collaborazione tra l’amministrazione comunale e il cittadino Carlo Livio Sante Spina.

L’accordo, della durata di dodici mesi ed eventualmente rinnovabile, prevede interventi di cura e valorizzazione dello spazio pubblico attraverso elementi modulari e removibili. Il primo allestimento accompagnerà il periodo natalizio: dal 21 novembre all’8 gennaio sono previsti luci, un albero di Natale e decorazioni coordinate.

Un secondo periodo di accensione delle luminarie è programmato dal 20 aprile al 22 maggio, insieme a composizioni floreali ed elementi verdi ornamentali.

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Franz Caruso, l’assessore Rosario Branda, il presidente della commissione Urbanistica Francesco Turco e la consigliera Alessandra Bresciani, delegata ai Patti di collaborazione.

Per Caruso, l’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione degli spazi cittadini. «La Scalinata di via Calabria, che in virtù del nuovo patto di collaborazione stipulato diventerà nel periodo natalizio ed anche in altri periodi dell’anno la Scalinata delle Visioni, rappresenta uno spazio identitario della nostra città che noi vogliamo migliorare, dandole un nuovo decoro e una nuova funzionalità e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità», afferma il sindaco.

Il progetto utilizza lo strumento dei patti di collaborazione, attraverso il quale cittadini e associazioni possono partecipare alla cura condivisa dei beni comuni. L’obiettivo dichiarato è rendere la scalinata più riconoscibile e favorirne l’utilizzo pedonale e sociale.

Spina si è impegnato a realizzare gli interventi secondo le modalità concordate con il Comune, senza interferire con il verde esistente né ridurre la normale fruibilità della scalinata. Le installazioni dovranno occupare gli spazi laterali e, al termine dei periodi di allestimento, dovranno essere ripristinate le condizioni originarie di pulizia e decoro.

Il Comune, da parte sua, garantirà l’utilizzo gratuito dello spazio nell’ambito dell’accordo.