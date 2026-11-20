Grande partecipazione ed entusiasmo hanno caratterizzato la giornata formativa presso il “Centro di Simulazione” dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Cosenza. Si è infatti svolto con pieno successo il corso teorico-pratico gratuito dal titolo "L’Imaging a Ultrasuoni del Torace: percorso formativo teorico-pratico", un appuntamento dedicato all’approfondimento dell’utilizzo dell’ecografo per l’ispezione toracica e polmonare.

L’evento, riservato a un numero chiuso di 25 tra infermieri e infermieri pediatrici per garantire l’efficacia dell’addestramento sul campo, ha registrato il tutto esaurito e riscontri estremamente positivi da parte dei partecipanti, ai quali al termine dei lavori è stato rilasciato l'attestato di partecipazione. Sotto la responsabilità scientifica e la docenza di Alberto Bottino e Marta Ligorio, affiancati da tecnici, ingegneri ed esperti del settore, i discenti hanno seguito un programma intenso articolato tra teoria e pratica.

Dopo i saluti istituzionali in apertura di giornata, la mattinata ha spaziato dall’introduzione all’ecografia polmonare (anatomia, principi fisici e pattern ecografici come linee A, linee B e consolidamenti) fino al workflow clinico e all'utilizzo del sistema SensUS Lung. La sessione pratica ha poi permesso ai professionisti di esercitarsi direttamente su manichino e volontario, affrontando configurazione del dispositivo, simulazione, archiviazione degli esami e una prova pratica finale di apprendimento.

A tracciare il bilancio dell’iniziativa è il Presidente dell’OPI di Cosenza, Fausto Sposato, che sottolinea la visione strategica dell’Ordine: «Quella di oggi è stata una giornata fondamentale, che conferma quanto sia sentita dai nostri professionisti l’esigenza di una formazione post-base altamente qualificata. Il nostro obiettivo, che portiamo avanti ininterrottamente sul territorio, è duplice: da un lato valorizzare al massimo il nostro Centro di Simulazione, rendendolo un punto di riferimento d'eccellenza, e dall'altro fornire agli infermieri strumenti e competenze cliniche sempre più avanzate per rispondere alle sfide assistenziali moderne.

L'entusiasmo e i giudizi positivi raccolti oggi ci ripagano dell'impegno profuso e rappresentano solo l'inizio. Dopo l’esperienza sugli accessi vascolari e l’appuntamento odierno sull’ecografia toracica, abbiamo già definito un calendario molto fitto fino all'inizio del prossimo anno: in programma ci sono nuovi corsi pratici dedicati al bendaggio, alla gestione degli emoderivati e all’ozonoterapia. A questi si affiancheranno numerosi convegni ed eventi ECM che presenteremo ufficialmente alla prossima assemblea degli iscritti. L'OPI di Cosenza c'è e continua a lavorare senza sosta per la crescita e la valorizzazione della professione infermieristica».