Il presidente Fausto Sposato: «Vogliamo fornire agli infermieri strumenti e competenze cliniche sempre più avanzate per rispondere alle sfide assistenziali moderne»
Tutti gli articoli di Sanità
PHOTO
Grande partecipazione ed entusiasmo hanno caratterizzato la giornata formativa presso il “Centro di Simulazione” dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Cosenza. Si è infatti svolto con pieno successo il corso teorico-pratico gratuito dal titolo "L’Imaging a Ultrasuoni del Torace: percorso formativo teorico-pratico", un appuntamento dedicato all’approfondimento dell’utilizzo dell’ecografo per l’ispezione toracica e polmonare.
L’evento, riservato a un numero chiuso di 25 tra infermieri e infermieri pediatrici per garantire l’efficacia dell’addestramento sul campo, ha registrato il tutto esaurito e riscontri estremamente positivi da parte dei partecipanti, ai quali al termine dei lavori è stato rilasciato l'attestato di partecipazione. Sotto la responsabilità scientifica e la docenza di Alberto Bottino e Marta Ligorio, affiancati da tecnici, ingegneri ed esperti del settore, i discenti hanno seguito un programma intenso articolato tra teoria e pratica.
Dopo i saluti istituzionali in apertura di giornata, la mattinata ha spaziato dall’introduzione all’ecografia polmonare (anatomia, principi fisici e pattern ecografici come linee A, linee B e consolidamenti) fino al workflow clinico e all'utilizzo del sistema SensUS Lung. La sessione pratica ha poi permesso ai professionisti di esercitarsi direttamente su manichino e volontario, affrontando configurazione del dispositivo, simulazione, archiviazione degli esami e una prova pratica finale di apprendimento.
A tracciare il bilancio dell’iniziativa è il Presidente dell’OPI di Cosenza, Fausto Sposato, che sottolinea la visione strategica dell’Ordine: «Quella di oggi è stata una giornata fondamentale, che conferma quanto sia sentita dai nostri professionisti l’esigenza di una formazione post-base altamente qualificata. Il nostro obiettivo, che portiamo avanti ininterrottamente sul territorio, è duplice: da un lato valorizzare al massimo il nostro Centro di Simulazione, rendendolo un punto di riferimento d'eccellenza, e dall'altro fornire agli infermieri strumenti e competenze cliniche sempre più avanzate per rispondere alle sfide assistenziali moderne.
L'entusiasmo e i giudizi positivi raccolti oggi ci ripagano dell'impegno profuso e rappresentano solo l'inizio. Dopo l’esperienza sugli accessi vascolari e l’appuntamento odierno sull’ecografia toracica, abbiamo già definito un calendario molto fitto fino all'inizio del prossimo anno: in programma ci sono nuovi corsi pratici dedicati al bendaggio, alla gestione degli emoderivati e all’ozonoterapia. A questi si affiancheranno numerosi convegni ed eventi ECM che presenteremo ufficialmente alla prossima assemblea degli iscritti. L'OPI di Cosenza c'è e continua a lavorare senza sosta per la crescita e la valorizzazione della professione infermieristica».