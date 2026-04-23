«Il fine settimana conclusosi da poco attesta una problematica tutt’altro che sopita. Gli incidenti stradali sulle strade calabresi continuano a falcidiare vite umane. Una situazione che invita ad una riflessione collettiva e chiama la politica a tracciare soluzioni concrete. A soffrirne sono in special modo i giovani, costretti a ricorrere alla guida notturna per poter godere della movida dei pochi centri urbani a livello provinciale che destano interesse nella loro fascia generazionale. Si tratta di un quadro angosciante, sia per chi si vede costretto a ricorrere all’autovettura guidando, sia per chi rimane a casa. La paura accompagna troppi genitori che passano notti insonni in attesa del ritorno dei propri cari. Rispetto questo stato di cose proponiamo anzitutto di intensificare il trasporto pubblico: è incredibile come ancora nel 2026 non si punti sistematicamente in tale direzione!». È quanto si legge in una nota stampa diffusa dalla Federazione Provinciale Sinistra Italiana Cosenza.

«A ben vedere, infatti, nonostante in altre città europee ed italiane si intensifichi il trasporto pubblico su gomma e rotaia nelle fasce notturne e festive, nella nostra regione si tende a depotenziare. Auspichiamo, a tal proposito, la convocazione di un tavolo tecnico ad hoc, cui saremo lieti di partecipare a livello provinciale e regionale con i responsabili del trasporto viaggiatori di treni e linee autobus.

Siamo fortemente convinti che la possibilità di utilizzare il mezzo pubblico garantirebbe sicurezza non solo per i giovani, ma per chiunque sia impossibilitato all’uso di una vettura propria. Investire in tal senso sarebbe, inoltre, in linea con uno sviluppo pienamente sostenibile, in grado di assicurare trasporti efficienti tanto per i pendolari quanto per i fruitori di eventi turistici, enogastronomici e ricreativi.

Fare meglio è facile, dato che le corse fra costa tirrenica e capoluogo di provincia, così come fra i centri del Pollino e la fascia jonica sono praticamente azzerate! Come militanti e dirigenti di Sinistra Italiana, siamo pienamente disponibili a collaborare con le istituzioni competenti al fine di migliorare la situazione attuale, offrendo idee e strumenti per abbattere tutte quelle condizioni, che, puntualmente, fanno tingere di sangue le strade calabresi», conclude la nota della Federazione Provinciale Sinistra Italiana di Cosenza.