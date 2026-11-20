Il consigliere distingue la conferma dei requisiti dall’estensione del servizio: «Resta aperta solo sei ore al giorno». Ringraziamento a Sestito e al Dipartimento regionale per il provvedimento

L’autorizzazione dell’Emodinamica di Castrovillari risale al 2012 e il risultato da raggiungere resta la copertura delle ventiquattro ore. È la precisazione di Ferdinando Laghi, consigliere regionale e segretario questore, sul decreto del 18 novembre relativo alla Cardiologia dell’ospedale Ferrari, comprese l’Unità di terapia intensiva coronarica e l’Emodinamica.

Laghi interviene per distinguere il significato amministrativo del provvedimento dalle condizioni operative del servizio. Secondo la sua ricostruzione, il Dipartimento Salute ha confermato l’autorizzazione all’esercizio dell’Unità operativa, recependo il parere favorevole del direttore generale dell’Asp di Cosenza Angelo Vittorio Sestito.

«Il servizio di Emodinamica della Cardiologia di Castrovillari è stato autorizzato ufficialmente quasi quindici anni fa, con il decreto regionale n. 40 del 19 aprile 2012», sottolinea il consigliere, ricordando l’attività svolta da allora a favore dei pazienti.

Il decreto più recente, spiega Laghi, riguarda l’Unità operativa nel suo insieme e attesta il possesso dei requisiti previsti dalle norme regionali attualmente in vigore. «È un atto amministrativo necessario e corretto. Ma sul piano concreto non cambia nulla: l’Emodinamica resta aperta solo sei ore al giorno».

La precisazione, aggiunge, serve anche a evitare l’equivoco che il servizio abbia operato per anni senza titolo. «Sarebbe un torto all’ospedale e a quanti, tra medici, infermieri e tecnici, hanno continuato a garantirne il funzionamento».

Laghi ringrazia Sestito e il Dipartimento regionale per l’atto, ma invita a concentrare il confronto su personale e orari, senza alimentare contrapposizioni tra territori. A suo giudizio, il provvedimento non sottrae nulla ad altri ospedali: la questione è riportare Castrovillari alla copertura continuativa che, riferisce, era garantita fino a qualche anno fa.

«Un’emergenza coronarica può arrivare a qualsiasi ora e deve trovare la sala pronta», afferma. «Sono fiducioso che, con l’impegno di tutti e con quello che il direttore Sestito sta dimostrando, si possa raggiungere questo obiettivo».

Il consigliere indica così il traguardo sul quale misurare i risultati: «La battaglia per l’Emodinamica di Castrovillari la vinceremo quando resterà aperta giorno e notte. E quel giorno saremo i primi a festeggiare».