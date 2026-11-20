«Il Comune di Castrolibero torna a investire sul verde pubblico. Grazie alla collaborazione con Calabria Verde, sono stati ritirati 120 alberi e piante di diverse specie che nei prossimi giorni saranno piantumati su tutto il territorio comunale».

Lo annuncia il Sindaco Francesco Serra: «Gli alberi serviranno a sostituire quelli mancanti, rotti, seccati o danneggiati dai viali, dai marciapiedi, dai parchi e dalle villette, e a potenziare le aree verdi esistenti, a partire dalla Villetta Padre Pio. Piantare un albero significa piantare futuro. In un territorio come il nostro, avere più verde vuol dire avere più ossigeno, più ombra e più fresco nei parchi e nelle villette, dove le famiglie e i bambini trascorrono il loro tempo libero. Ogni albero che sostituiamo è un passo in avanti per rendere Castrolibero una città sempre più verde, vivibile e accogliente».

L’intervento rientra in un più ampio programma di riqualificazione del verde pubblico portato avanti dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di curare e valorizzare gli spazi comuni, restituire decoro ai quartieri e migliorare la qualità della vita dei cittadini.