I dem contestano le politiche economiche del Governo e richiamano l’emigrazione giovanile. Il segretario regionale chiede al centrodestra di rinunciare al progetto di autonomia differenziata

Il Pd Calabria sostiene lo sciopero generale contro le politiche economiche e sociali del governo Meloni e torna a contestare il progetto di autonomia differenziata. In una nota, il partito lega l’adesione alla mobilitazione alle difficoltà del lavoro, alla perdita di potere d’acquisto e alle disuguaglianze territoriali.

Secondo i dem, la Calabria risente in modo particolare della precarietà occupazionale, dei salari insufficienti e della partenza dei giovani. Il partito richiama un dato riferito al 2025: circa settemila giovani avrebbero lasciato la regione, con una perdita di capitale umano che la nota, citando il Cnel, quantifica in circa 610 milioni di euro.

«Questa emorragia continua impoverisce le famiglie e compromette il futuro della Calabria», sostiene il Pd regionale, che denuncia l’assenza di una strategia nazionale capace di contrastare lo spopolamento, sostenere i redditi e creare occupazione qualificata.

La critica riguarda anche l’autonomia differenziata, che secondo il partito rischierebbe di consolidare le distanze tra Nord e Sud. Sul punto interviene Nicola Irto, senatore e segretario regionale del Pd, richiamando un recente allarme dell’Ufficio parlamentare di bilancio.

«L’autonomia differenziata aggraverebbe i divari territoriali, soprattutto nella sanità», afferma Irto. Il parlamentare indica nelle carenze di personale, nelle difficoltà di accesso alle cure e nella mobilità sanitaria passiva le principali fragilità sulle quali il progetto potrebbe incidere.

«Il governo vuole attribuire nuovi poteri alle Regioni più forti, ma senza aver assicurato un’effettiva perequazione delle risorse e uguali diritti ai cittadini», sostiene il segretario regionale.

Da qui la richiesta rivolta alla maggioranza nazionale: «Il centrodestra rinunci a questo progetto ingiusto e folle», conclude Irto.