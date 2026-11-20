Alla Cittadella l’incontro tra Calabrese, il rappresentante della Presidenza congolese Kasongo Batusse e Confindustria Reggio. Allo studio scambi tra imprese e percorsi ITS nel quadro del Piano Mattei

Il porto di Gioia Tauro, la formazione tecnica e gli scambi tra imprese sono al centro del percorso di collaborazione discusso tra la Regione Calabria e un rappresentante della Presidenza della Repubblica Democratica del Congo. L’incontro si è svolto alla Cittadella regionale tra l’assessore allo Sviluppo economico, Lavoro e Turismo Giovanni Calabrese, Peter Kasongo Batusse, consigliere della Presidenza congolese per la pianificazione agricola, e Domenico Vecchio, presidente di Confindustria Reggio Calabria.

Il confronto ha riguardato possibili investimenti produttivi, trasferimento tecnologico, ricerca applicata e formazione, con l’intenzione di sviluppare iniziative nel quadro del Piano Mattei per l’Africa.

Calabrese ha indicato nello scalo di Gioia Tauro e nell’area retroportuale una possibile piattaforma per nuovi insediamenti, trasformazione delle materie prime e collegamenti commerciali. Secondo quanto riferito dalla Regione, Kasongo Batusse ha manifestato interesse per il contributo che logistica, innovazione e formazione potrebbero offrire alla modernizzazione delle filiere produttive congolesi.

Una parte del confronto è stata dedicata agli ITS Academy. L’ipotesi illustrata dall’assessore prevede sia attività formative in Congo sia l’accoglienza di giovani congolesi in Calabria, coinvolgendo il Polo tecnologico di Gioia Tauro e il nuovo campus ITS previsto a San Ferdinando.

«L’obiettivo è duplice: da un lato esportare il nostro modello formativo direttamente in Congo per accompagnare lo sviluppo delle filiere locali; dall’altro ospitare giovani allievi congolesi sul nostro territorio», ha dichiarato Calabrese. Tra gli ambiti indicati figurano logistica, meccatronica, agroindustria e transizione digitale ed energetica.

Confindustria Reggio Calabria ha espresso disponibilità a favorire i rapporti tra le imprese. «Come Confindustria Reggio Calabria siamo pronti a fare da ponte operativo tra le imprese calabresi e le opportunità di sviluppo in Congo, favorendo investimenti, trasferimento di know-how e crescita condivisa», ha affermato Vecchio.

Il dialogo ha toccato anche il turismo, attraverso possibili collaborazioni tra operatori dell’accoglienza e della cultura, formazione professionale e condivisione di esperienze nella gestione delle destinazioni. Il percorso illustrato dovrà ora tradursi in intese operative: il comunicato non annuncia accordi già sottoscritti né investimenti quantificati.