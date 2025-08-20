Una tranquilla mattinata di mare si è trasformata in un incubo a Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. Sulla spiaggia di Le Cannella, una violenta rissa tra bagnanti ha provocato il ferimento di quattro persone, tra cui un ventenne colpito gravemente alla gola con un’arma da taglio.

Il giovane, originario proprio di Isola Capo Rizzuto, è stato soccorso in condizioni critiche: inizialmente trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, è stato sottoposto a un delicato intervento d’urgenza. Nel tardo pomeriggio, però, i medici hanno disposto un ulteriore trasferimento verso l’ospedale di Catanzaro, con un convoglio scortato da Carabinieri e Polizia. Le sue condizioni restano gravi.

Gli altri tre feriti, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, non sarebbero invece in pericolo di vita. Tra le persone coinvolte risulterebbe anche un sessantenne.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, coordinati dalla Procura di Crotone, tutto sarebbe nato da una lite tra due persone, degenerata rapidamente in violenza e coinvolgendo anche i rispettivi familiari. In pochi minuti la situazione è sfuggita di mano, trasformando la spiaggia affollata in un campo di battaglia improvvisato.

Bagnanti e turisti, colti di sorpresa, hanno vissuto momenti di grande paura. Alcuni hanno cercato di soccorrere i feriti, mentre molti altri si sono messi in fuga per evitare di rimanere coinvolti.

Indagini in corso

Il pronto soccorso dell’ospedale di Crotone è rimasto presidiato per ore dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza. Carabinieri e Polizia stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e attribuire le responsabilità. Non si escludono nuovi sviluppi già nelle prossime ore.