Un solo citofono a Reggio Emilia, decine di cartiere e un sistema capace di trasformare le fatture false in denaro contante. La nuova frontiera dei clan calabresi passa da bilanci, prestanome e professionisti della zona grigia: non più soltanto estorsioni agli imprenditori, ma frodi fiscali che scaricano il conto sulle casse pubbliche

Centosessantasei società riconducibili a un solo citofono. Un indirizzo di Reggio Emilia dietro il quale si nascondeva una galassia di imprese senza dipendenti, macchinari, uffici operativi e, soprattutto, senza una reale attività economica. Non è soltanto l'immagine di una gigantesca finzione imprenditoriale. È la fotografia di un modello criminale che racconta quanto sia cambiata la ’ndrangheta al Nord: meno violenza esibita, più ingegneria finanziaria; meno intimidazioni visibili, più fatture, bonifici, crediti fiscali e società costruite per sparire.

Il caso delle 166 società cartiere individuate nel Reggiano restituisce la misura di un'infiltrazione che ha ormai superato la dimensione dell'insediamento territoriale. La criminalità organizzata non si limita a condizionare il mercato dall'esterno, ma ne utilizza gli strumenti, ne replica le strutture e si inserisce nei suoi meccanismi fino a diventare un soggetto economico capace di competere, alterare i prezzi e produrre ricchezza attraverso operazioni inesistenti.

È uno dei passaggi emersi dai lavori della Commissione parlamentare Antimafia, nella relazione sulla ’ndrangheta nell'Italia settentrionale approvata il 3 novembre 2026 che ha rimesso a sistema le audizioni dei procuratori Giuseppe Amato, a Bologna, e Gaetano Paci, a Reggio Emilia. Un quadro nel quale il territorio emiliano rappresenta uno dei laboratori più avanzati della trasformazione mafiosa.

La mafia delocalizzata e il laboratorio emiliano

Il punto di svolta giudiziario resta il processo Aemilia, concluso definitivamente in Cassazione nell'ottobre 2022. La sentenza ha riconosciuto la presenza di una struttura di ’ndrangheta radicata in Emilia-Romagna, dotata di autonomia organizzativa, capacità economica e forza intimidatoria, ma ancora legata alla casa madre calabrese da rapporti di legittimazione e reciproca convenienza.

È il modello della mafia delocalizzata: un'organizzazione che conserva il proprio riferimento alle cosche d'origine, ma non ha bisogno di attendere indicazioni dalla Calabria per gestire affari, relazioni e interessi criminali nel territorio in cui si è insediata.

«La ’ndrangheta qui a Reggio Emilia è autonoma, evoluta e tecnologica. Non sono le nostre origini la discriminante, ma ciò che siamo: mafiosi e ’ndranghetisti, maledettamente organizzati». Le parole del collaboratore di giustizia Antonio Valerio, pronunciate nel processo Aemilia, descrivono efficacemente il salto di qualità compiuto dall'organizzazione.

Lungo l'asse della Via Emilia, con il baricentro nella provincia di Reggio Emilia e i collegamenti con la cosca Grande Aracri di Cutro, il sistema ha dimostrato una notevole capacità di rigenerazione. Le inchieste successive, da Aemilia-bis ad Aemilia 92, fino a Grimilde e Perseverance, hanno ricostruito le modalità con cui il sodalizio ha continuato a operare anche dopo gli interventi repressivi, aggiornando strumenti e strategie. La risposta alle indagini non è stata la ritirata, ma l'evoluzione dell'architettura societaria e finanziaria.

166 società fantasma dietro un solo citofono

È in questo scenario che si colloca il dato ricostruito dal procuratore di Reggio Emilia Calogero Gaetano Paci: 166 società cartiere formalmente domiciliate a un unico indirizzo, riconducibile a un solo citofono. Una concentrazione che racconta meglio di molte statistiche la natura artificiale di una parte delle strutture economiche utilizzate dall'organizzazione.

Le cartiere sono imprese soltanto sulla carta. Non hanno una vera sede operativa, non dispongono di personale, impianti o beni strumentali proporzionati all'attività dichiarata. Possono essere intestate a prestanome apparentemente incensurati, mentre la gestione effettiva rimane nelle mani di soggetti diversi da quelli che figurano nei registri ufficiali.

La loro funzione è precisa: emettere fatture per operazioni inesistenti e movimentare denaro attraverso circuiti formalmente tracciabili. Consulenze mai effettuate, trasporti mai eseguiti, noli di mezzi mai avvenuti, movimentazioni di terra soltanto dichiarate. Prestazioni che esistono nei documenti contabili, ma non nella realtà.

Il fenomeno non riguarda soltanto il singolo indirizzo. Le verifiche della Guardia di Finanza e dell'Unità di informazione finanziaria collocano Reggio Emilia al terzo posto nel Nord Italia, dopo Milano e Brescia, per densità di imprese considerate di interesse della criminalità organizzata.

Un altro indicatore arriva dalle interdittive antimafia: 136 provvedimenti nella sola provincia di Reggio Emilia nel 2022, contro i 19 registrati nello stesso anno a Palermo. Nell'intera Emilia-Romagna le interdittive sono state 266, dato che colloca la regione al terzo posto nazionale dopo Campania e Calabria. Numeri che non misurano da soli la presenza mafiosa, ma restituiscono la dimensione del fenomeno intercettato dalle autorità amministrative.

Il pizzo cambia destinatario: il conto lo paga lo Stato

La trasformazione più insidiosa riguarda il rapporto tra organizzazione criminale e imprenditoria. Nel modello tradizionale l'estorsione si presenta come una richiesta imposta con la violenza o la minaccia. L'imprenditore paga perché costretto, sotto la pressione del potere mafioso. Nel sistema delle cartiere, invece, il rapporto può assumere una forma diversa: l'imprenditore non è necessariamente una vittima, ma un cliente che acquista un servizio illegale.

È il meccanismo descritto da Paci: attraverso le false fatturazioni, il costo dell'estorsione viene, per così dire, «scaricato interamente sullo Stato». L'impresa compiacente ottiene liquidità fuori bilancio e vantaggi fiscali, mentre la struttura criminale incassa una percentuale e alimenta i propri circuiti finanziari.

Il procedimento parte da una fattura emessa dalla società cartiera a favore di un'impresa realmente operativa. Il documento certifica una prestazione mai avvenuta: una consulenza, un trasporto, un noleggio o un lavoro di movimentazione terra. L'azienda destinataria registra il costo in contabilità e versa l'importo attraverso un bonifico, facendo apparire regolare un'operazione che non ha alcun fondamento economico.

La fattura consente così di abbattere il reddito imponibile e detrarre indebitamente l'IVA. Ma il denaro non rimane necessariamente nella società che ha emesso il documento. Attraverso prelievi in contanti, prestanome e corrieri, le somme vengono monetizzate e restituite all'imprenditore, al netto della provvigione trattenuta dagli organizzatori della frode.

La cartiera, intanto, può utilizzare crediti d'imposta inesistenti per compensare debiti fiscali e contributivi attraverso modelli F24. Quando le passività diventano troppo ingombranti o si avvicinano i controlli, la società viene abbandonata, intestata a soggetti nullatenenti, liquidata o trasferita fittiziamente all'estero.

Il risultato è un doppio vantaggio per il sistema criminale: da una parte la disponibilità di denaro e la remunerazione del servizio, dall'altra la possibilità di offrire alle imprese compiacenti un vantaggio competitivo costruito sull'evasione. Il danno finisce sulle casse pubbliche, mentre il mercato viene alterato a svantaggio degli operatori che rispettano le regole.

Commercialisti, prestanome e professionisti dell'area grigia

Una macchina del genere non può funzionare soltanto con la forza intimidatrice delle cosche. Servono conoscenze fiscali, competenze societarie, capacità di movimentare denaro e persone in grado di costruire una rete di intestazioni che renda difficile risalire ai reali beneficiari. È qui che entra in gioco l'area grigia, uno degli elementi più delicati dell'evoluzione della ’ndrangheta economica.

Non si tratta semplicemente di una fascia di contiguità esterna, ma di una componente che può diventare parte integrante dell'infrastruttura criminale. Commercialisti e consulenti fiscali possono fornire le competenze necessarie per organizzare frodi carosello, compensazioni con crediti inesistenti e schermature societarie. Prestanome e intermediari consentono di separare la titolarità formale delle imprese dalla loro gestione effettiva. Altri soggetti possono agevolare l'accesso ad appalti, subappalti e autorizzazioni.

Il confine tra economia legale e interessi mafiosi diventa così sempre più difficile da individuare. L'organizzazione non ha bisogno di controllare direttamente ogni società: può servirsi di una rete di professionisti, intermediari e imprenditori che mette a disposizione competenze e relazioni indispensabili per far funzionare il sistema.

La vicenda del Comune di Brescello, sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2016, rappresenta uno degli esempi più significativi del possibile condizionamento delle istituzioni locali. Ma il problema investigativo si estende ben oltre la pubblica amministrazione: riguarda l'intero circuito economico nel quale le imprese possono diventare strumenti di riciclaggio e accumulazione illecita.

I nuovi segnali della presenza mafiosa

Se la mafia opera sempre più spesso attraverso bilanci e fatture, anche gli strumenti per riconoscerla devono cambiare. Incendi, danneggiamenti, minacce e intimidazioni rimangono indicatori importanti, ma non sono più sufficienti a intercettare un'organizzazione che può condizionare un'impresa senza mai manifestarsi apertamente.

Il procuratore Giuseppe Amato richiama l'attenzione sulla necessità di osservare i cosiddetti reati-spia economico-finanziari. Tra questi figurano i frequenti cambi di amministratore senza una ragione imprenditoriale plausibile, la sproporzione tra fatturato e struttura aziendale, l'assenza di personale e macchinari a fronte di volumi d'affari elevati, la serialità dei fallimenti e le procedure concorsuali anomale.

Altrettanto importanti sono la concentrazione ingiustificata di subappalti e i rapporti commerciali ripetuti con società collocate in territori a rischio. Singolarmente, queste anomalie non dimostrano necessariamente l'esistenza di un'infiltrazione. La loro ricorrenza e combinazione, però, possono offrire agli investigatori una traccia decisiva per ricostruire la rete di interessi e i reali beneficiari delle operazioni.

Interdittive, amministrazione giudiziaria e bonifica delle imprese

Il contrasto alla ’ndrangheta economica non può fermarsi agli arresti e alle condanne. Quando il capitale criminale è ormai entrato nel tessuto produttivo, diventa necessario intervenire anche per impedire che le imprese infiltrate continuino a operare come veicoli di interessi mafiosi, senza però disperdere automaticamente attività economiche e posti di lavoro.

Il Codice antimafia mette a disposizione strumenti differenti, calibrati sulla gravità e sulle caratteristiche del condizionamento. Le interdittive prefettizie impediscono alle imprese ritenute infiltrate di intrattenere determinati rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. La prevenzione collaborativa consente invece, nei casi previsti dalla legge, di accompagnare le aziende nelle quali i tentativi di infiltrazione siano occasionali e rimovibili.

Ci sono poi l'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario, previsti rispettivamente dagli articoli 34 e 34-bis del Codice antimafia. Sono misure che possono consentire di intervenire sulla governance e sulla gestione aziendale, distinguendo le situazioni nelle quali occorre sostituire o affiancare chi amministra da quelle in cui è possibile mantenere l'attività produttiva sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria.

La confisca di prevenzione e quella allargata completano il quadro degli strumenti patrimoniali, consentendo, in presenza dei presupposti di legge, di sottrarre beni e ricchezze di provenienza illecita o sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati.

La sfida, dunque, non è soltanto individuare la società fantasma o il prestanome che ne figura come amministratore. È ricostruire l'intera catena: chi organizza la frode, chi mette a disposizione le competenze professionali, chi incassa il denaro, chi lo restituisce e quali imprese ne ricavano un vantaggio.

Le 166 cartiere di Reggio Emilia raccontano una ’ndrangheta che non ha più bisogno di occupare fisicamente un territorio per esercitare il proprio potere. Le basta controllare i flussi finanziari, costruire società senza sostanza e trovare interlocutori disposti a trasformare l'evasione in un'opportunità di profitto. È questa la frontiera più difficile da contrastare: una mafia che si nasconde dietro la normalità apparente di un bilancio, di una fattura e di un bonifico bancario.