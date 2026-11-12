Durante il periodo di validità del provvedimento ciclomotori e motocicli potranno circolare soltanto in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in atto

Dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 sarà in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali della Calabria maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. Lo ricorda Anas.

Durante il periodo di validità del provvedimento, ciclomotori e motocicli potranno circolare soltanto in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in atto.

L'obbligo riguarda i seguenti tratti della rete stradale:

SS 109 Quater della Piccola Sila , dal km 0,000 al km 19,438, tratta Bivio Cafarda-Taverna;

, dal km 0,000 al km 19,438, tratta Bivio Cafarda-Taverna; SS 109 Racc. della Piccola Sila , dal km 0,000 al km 3,077, località Pentone;

, dal km 0,000 al km 3,077, località Pentone; SS 177 Silana di Rossano , dal km 51,500 al km 59,735, bivio Camigliatello-Cropalati;

, dal km 51,500 al km 59,735, bivio Camigliatello-Cropalati; SS 177 Silana di Rossano , dal km 0,000 al km 42,650, bivio Camigliatello-Cropalati;

, dal km 0,000 al km 42,650, bivio Camigliatello-Cropalati; SS 177 Dir. di Longobucco , dal km 0,000 al km 15,244, località Longobucco;

, dal km 0,000 al km 15,244, località Longobucco; SS 179 del Lago Ampollino , dal km 0,000 al km 5,790, tratta Spineto-Bocca di Piazza;

, dal km 0,000 al km 5,790, tratta Spineto-Bocca di Piazza; SS 179 Dir. del Lago Ampollino , dal km 0,000 al km 9,140, bivio Spineto-Albi;

, dal km 0,000 al km 9,140, bivio Spineto-Albi; SS 182 delle Serre Calabre , dal km 60,380 al km 73, tratta Sorianello-Chiaravalle;

, dal km 60,380 al km 73, tratta Sorianello-Chiaravalle; SS 182 delle Serre Calabre , dal km 43,000 al km 48,409, tratta Sorianello;

, dal km 43,000 al km 48,409, tratta Sorianello; SS 183 Aspromonte Jonio , dal km 0,000 al km 21,400, tratta Delianuova-Gambarie;

, dal km 0,000 al km 21,400, tratta Delianuova-Gambarie; SS 184 delle Gambarie , dal km 0,000 al km 29,164, tratta Gallico-Gambarie;

, dal km 0,000 al km 29,164, tratta Gallico-Gambarie; SS 19 delle Calabrie , dal km 277,960 al km 365,700, tratta Cosenza-Catanzaro;

, dal km 277,960 al km 365,700, tratta Cosenza-Catanzaro; SS 278 di Potame , dal km 0,000 al km 40,590, tratta Cosenza-Amantea;

, dal km 0,000 al km 40,590, tratta Cosenza-Amantea; SS 283 delle Terme Luigiane , dal km 0,000 al km 18,000, tratta Guardia Piemontese-Fagnano;

, dal km 0,000 al km 18,000, tratta Guardia Piemontese-Fagnano; SS 283 Var. della Stazione di San Marco Roggiano , dal km 0,000 al km 6,140, località San Marco Argentano;

, dal km 0,000 al km 6,140, località San Marco Argentano; SS 481 della Valle del Ferro , dal km 14,300 al km 31,000, tratta Oriolo-Castroregio;

, dal km 14,300 al km 31,000, tratta Oriolo-Castroregio; SS 504 di Mormanno , dal km 0,000 al km 37,820, tratta Scalea-Mormanno;

, dal km 0,000 al km 37,820, tratta Scalea-Mormanno; SS 531 di Cropalati , dal km 11,100 al km 15,560, tratta Caloveto-Cropalati;

, dal km 11,100 al km 15,560, tratta Caloveto-Cropalati; SS 616 di Pedivigliano , dal km 0,000 al km 17,000, tratta Colosimi-Martirano-Svincolo A2;

, dal km 0,000 al km 17,000, tratta Colosimi-Martirano-Svincolo A2; SS 616 Dir. di Pedivigliano , dal km 0,000 al km 3,049, località Altilia;

, dal km 0,000 al km 3,049, località Altilia; SS 660 di Acri , dal km 19,700 al km 43,143, tratta Luzzi-Acri;

, dal km 19,700 al km 43,143, tratta Luzzi-Acri; SS 660 di Acri , dal km 0,000 al km 17,000, tratta Luzzi-Acri;

, dal km 0,000 al km 17,000, tratta Luzzi-Acri; SS 682 Jonio-Tirreno , dal km 10,950 al km 27,000, tratta Mammola-Polistena;

, dal km 10,950 al km 27,000, tratta Mammola-Polistena; SS 713 Trasversale delle Serre , dal km 18,150 al km 26,700, tratta Vazzano-Gagliato;

, dal km 18,150 al km 26,700, tratta Vazzano-Gagliato; SS 713 Dir. di Serra San Bruno , dal km 0,000 al km 6,864, località Serra San Bruno;

, dal km 0,000 al km 6,864, località Serra San Bruno; SS 713 Dir/A di Serra San Bruno, dal km 0,000 al km 0,536, località Serra San Bruno.

L'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sarà attivo anche lungo l'A2 Autostrada del Mediterraneo, dal km 92,475 al km 196,147, tra gli svincoli di Sala Consilina e Frascineto-Castrovillari, in entrambe le carreggiate, e dal km 260,951 al km 287,492, tra gli svincoli di Cosenza Sud e Altilia-Grimaldi, sempre in entrambe le carreggiate.

In caso di neve o formazione di ghiaccio nel tratto compreso tra Cosenza Sud e Altilia-Grimaldi, qualora siano presenti mezzi operativi impegnati nelle attività di sgombero neve e trattamento antighiaccio, saranno inoltre introdotte specifiche limitazioni alla circolazione: divieto di sorpasso, obbligo di mantenere una distanza minima di 100 metri dai mezzi operativi segnalati da girofaro e limite massimo di velocità di 50 km/h. Per i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate sarà inoltre previsto il divieto di sorpasso.