Durante il periodo di validità del provvedimento ciclomotori e motocicli potranno circolare soltanto in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in atto
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Dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 sarà in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali della Calabria maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. Lo ricorda Anas.
Durante il periodo di validità del provvedimento, ciclomotori e motocicli potranno circolare soltanto in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in atto.
L'obbligo riguarda i seguenti tratti della rete stradale:
- SS 109 Quater della Piccola Sila, dal km 0,000 al km 19,438, tratta Bivio Cafarda-Taverna;
- SS 109 Racc. della Piccola Sila, dal km 0,000 al km 3,077, località Pentone;
- SS 177 Silana di Rossano, dal km 51,500 al km 59,735, bivio Camigliatello-Cropalati;
- SS 177 Silana di Rossano, dal km 0,000 al km 42,650, bivio Camigliatello-Cropalati;
- SS 177 Dir. di Longobucco, dal km 0,000 al km 15,244, località Longobucco;
- SS 179 del Lago Ampollino, dal km 0,000 al km 5,790, tratta Spineto-Bocca di Piazza;
- SS 179 Dir. del Lago Ampollino, dal km 0,000 al km 9,140, bivio Spineto-Albi;
- SS 182 delle Serre Calabre, dal km 60,380 al km 73, tratta Sorianello-Chiaravalle;
- SS 182 delle Serre Calabre, dal km 43,000 al km 48,409, tratta Sorianello;
- SS 183 Aspromonte Jonio, dal km 0,000 al km 21,400, tratta Delianuova-Gambarie;
- SS 184 delle Gambarie, dal km 0,000 al km 29,164, tratta Gallico-Gambarie;
- SS 19 delle Calabrie, dal km 277,960 al km 365,700, tratta Cosenza-Catanzaro;
- SS 278 di Potame, dal km 0,000 al km 40,590, tratta Cosenza-Amantea;
- SS 283 delle Terme Luigiane, dal km 0,000 al km 18,000, tratta Guardia Piemontese-Fagnano;
- SS 283 Var. della Stazione di San Marco Roggiano, dal km 0,000 al km 6,140, località San Marco Argentano;
- SS 481 della Valle del Ferro, dal km 14,300 al km 31,000, tratta Oriolo-Castroregio;
- SS 504 di Mormanno, dal km 0,000 al km 37,820, tratta Scalea-Mormanno;
- SS 531 di Cropalati, dal km 11,100 al km 15,560, tratta Caloveto-Cropalati;
- SS 616 di Pedivigliano, dal km 0,000 al km 17,000, tratta Colosimi-Martirano-Svincolo A2;
- SS 616 Dir. di Pedivigliano, dal km 0,000 al km 3,049, località Altilia;
- SS 660 di Acri, dal km 19,700 al km 43,143, tratta Luzzi-Acri;
- SS 660 di Acri, dal km 0,000 al km 17,000, tratta Luzzi-Acri;
- SS 682 Jonio-Tirreno, dal km 10,950 al km 27,000, tratta Mammola-Polistena;
- SS 713 Trasversale delle Serre, dal km 18,150 al km 26,700, tratta Vazzano-Gagliato;
- SS 713 Dir. di Serra San Bruno, dal km 0,000 al km 6,864, località Serra San Bruno;
- SS 713 Dir/A di Serra San Bruno, dal km 0,000 al km 0,536, località Serra San Bruno.
L'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sarà attivo anche lungo l'A2 Autostrada del Mediterraneo, dal km 92,475 al km 196,147, tra gli svincoli di Sala Consilina e Frascineto-Castrovillari, in entrambe le carreggiate, e dal km 260,951 al km 287,492, tra gli svincoli di Cosenza Sud e Altilia-Grimaldi, sempre in entrambe le carreggiate.
In caso di neve o formazione di ghiaccio nel tratto compreso tra Cosenza Sud e Altilia-Grimaldi, qualora siano presenti mezzi operativi impegnati nelle attività di sgombero neve e trattamento antighiaccio, saranno inoltre introdotte specifiche limitazioni alla circolazione: divieto di sorpasso, obbligo di mantenere una distanza minima di 100 metri dai mezzi operativi segnalati da girofaro e limite massimo di velocità di 50 km/h. Per i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate sarà inoltre previsto il divieto di sorpasso.