L’iniziativa, intitolata “Borghi che accolgono – Cultura, comunità e inclusione”, è promossa dal Comune nell’ambito del progetto SAI

Dal 13 al 15 novembre 2026 la comunità di Cerisano si prepara a vivere tre intense giornate di incontro, approfondimento e condivisione in occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale del Rifugiato 2026. L’iniziativa, intitolata “Borghi che accolgono – Cultura, comunità e inclusione”, è promossa dal Comune di Cerisano nell’ambito del progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) gestito dalla cooperativa sociale Strade di Casa, in collaborazione con l’Università della Calabria (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali), con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e l’accreditamento in corso presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria.

Un percorso pensato per abbattere le barriere e trasformare l’accoglienza in una responsabilità condivisa e in un motore di crescita per l'intero territorio. «Con “Borghi che accolgono” ribadiamo la vocazione solidale e aperta della nostra comunità – dichiara il Sindaco di Cerisano, Lucio Di Gioia –. L’accoglienza non è mai un fatto puramente burocratico o assistenziale, ma un processo umano e culturale che arricchisce chi arriva e chi ospita.

Aprire le porte del nostro borgo al dialogo tra istituzioni, mondo accademico, operatori e cittadini significa costruire legami autentici e trasformare le differenze in una risorsa preziosa per il futuro di Cerisano». Il programma dei tre appuntamenti Venerdì 13 novembre 2026 | Ore 18.00 – Palazzo Sersale Titolo: “Accogliere, costruire comunità.

L'accoglienza come responsabilità condivisa” La rassegna si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Cerisano Lucio Di Gioia e di Sandra Innocente, Presidente della Società Cooperativa Sociale Strade di Casa. Seguirà l'intervento della Prof.ssa Donatella Loprieno, Delegata per l'Accesso e sostegno degli studenti rifugiati e/o richiedenti protezione internazionale dell'Università della Calabria, sul tema “Accoglienza e diritti: dalla protezione alla cittadinanza”.

Spazio poi al racconto dell'esperienza locale con “Il progetto SAI di Cerisano: percorsi, esperienze e prospettive”, a cura della coordinatrice di Strade di Casa e assistente sociale Adriana Scaramuzzino insieme all'équipe multidisciplinare del progetto. La serata proseguirà con lo spazio “Voci dalla comunità: storie, incontri e riconoscimenti”, un dialogo aperto tra persone accolte, abitanti, rappresentanti della scuola, delle associazioni e del mondo del lavoro, per concludersi con una cena di comunità accompagnata dalla musica dal vivo di Roberto Bozzo. Sabato 14 novembre 2026 | Ore 9.00 – Palazzo Sersale Titolo: “Accoglienza e territorio: strumenti per l'inclusione. Diritti, approccio anti-oppressivo e partecipazione della comunità” La seconda giornata sarà dedicata allo studio e alla formazione (evento in fase di accreditamento presso l'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria).

Dopo l'accoglienza e le registrazioni alle ore 8.30 e i saluti istituzionali delle ore 9.00, i lavori entreranno nel vivo alle 9.30 con la relazione della Prof.ssa Mariafrancesca D'Agostino (Università della Calabria) dedicata a “Migrazioni e comunità locali: accoglienza, partecipazione e sviluppo dei territori”. Alle 10.30 interverrà Ibrahim Diop, Presidente della Consulta Intercultura di Cosenza, con un focus su “Prendere parola, partecipare, costruire comunità”, seguito alle 11.30 dalla Prof.ssa Francesca Falcone (Università della Calabria) che approfondirà “Il metodo anti-oppressivo nel lavoro sociale e nell'accoglienza”.

La mattinata si completerà alle 12.30 con il laboratorio “Ripensare le pratiche dell'Accoglienza”, la restituzione finale alle 13.30 e un aperitivo conviviale. Domenica 15 novembre 2026 | Ore 15.30 – Parco dei Ciliegi Titolo: “Oltre il muro, da barriera a tela. Laboratori artistici e realizzazione di un murales collettivo” Gran finale all'insegna della creatività con “I colori di Cerisano”, un pomeriggio aperto a tutta la cittadinanza curato da Tiskio – Street Art School Cosenza. Attraverso un laboratorio artistico partecipato, grandi e piccoli daranno vita a un murale collettivo pensato per riqualificare gli spazi urbani e raccontare, tramite l'arte, l'identità e lo spirito inclusivo del borgo. Al termine della giornata è previsto un momento conviviale per la restituzione ufficiale dell'opera alla comunità.