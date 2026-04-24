Ieri pomeriggio sono state eseguite le tre autopsie. Domani a San Fili i funerali del 19enne Luciano Oliva che ha perso la vita, insieme a Mariano Moretti, sulla Statale 107 Silana-Crotonese

Sono state eseguite ieri pomeriggio le autopsie disposte dalla Procura di Cosenza sulle tre vittime del tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a San Fili, lungo la Statale 107 Silana Crotonese, all’interno della galleria Fiego. Gli accertamenti medico-legali hanno riguardato il 19enne Luciano Oliva, il 46enne Mariano Moretti e la neonata deceduta in ospedale dopo il violento impatto che aveva costretto i sanitari dell’Annunziata a un parto cesareo d’urgenza, nel tentativo di salvarle la vita.

Al momento non trapela nulla sugli esiti dell’esame autoptico, chiamato a chiarire le cause della morte e a rispondere ai quesiti formulati dal sostituto procuratore Donatella Donato ai medici legali, compresi gli accertamenti tossicologici e alcolemici.

Il fascicolo, aperto dalla Procura subito dopo lo scontro mortale, resta comunque centrato su un passaggio ritenuto decisivo: la ricostruzione della dinamica dell’incidente. È su questo fronte che si giocherà una parte fondamentale degli sviluppi investigativi, attraverso le perizie stradali e gli accertamenti tecnici affidati alle forze dell’ordine intervenute sul posto, chiamate a definire con precisione traiettorie, velocità, punti d’impatto e ogni altro elemento utile a valutare eventuali profili di responsabilità penale, oltre alle conseguenze sul piano civilistico e assicurativo.

In questa fase, per consentire la partecipazione agli accertamenti irripetibili e garantire tutte le parti coinvolte, il padre della bambina è stato iscritto nel registro degli indagati: un passaggio tecnico, qualificato come atto dovuto, finalizzato esclusivamente a consentire l’assistenza all’autopsia.

Il dramma si è consumato intorno alle 23 di venerdì, quando due auto si sono scontrate nella galleria Fiego. Sul posto erano intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, sanitari del 118 e operatori Anas per i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area, con la Statale 107 rimasta chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore.

Intanto, è stato fissato anche il primo momento di commiato pubblico: i funerali di Mariano Moretti si terranno oggi. Quelli di Luciano Oliva invece si svolgeranno domani a San Fili.