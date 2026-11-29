La segnalazione arriva dal comandante della stazione dei carabinieri, Vincenzo Acunzo. L’invito ai residenti: in caso di dubbio, non aprire e chiamare il 112

Prima una telefonata a casa, poi, a breve distanza, qualcuno suona al citofono o si presenta alla porta. È la sequenza descritta dal Comune di San Fili in un avviso urgente diffuso su segnalazione del maresciallo Vincenzo Acunzo, comandante della locale stazione dei carabinieri. Secondo quanto riferisce il Comune, un tentativo di truffa è già stato sventato e le persone coinvolte potrebbero essere ancora in zona.

L’amministrazione invita i residenti, in particolare gli anziani, a non aprire agli sconosciuti, anche quando si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine o incaricati di altri enti. La raccomandazione vale anche per chi riceve telefonate che annunciano controlli, incidenti o emergenze familiari: non comunicare dati personali o bancari né informazioni sul denaro custodito in casa.

«In caso di dubbi, non aprite e contattate immediatamente il 112», si legge nell’avviso. Ai familiari il Comune chiede di avvertire genitori, nonni e parenti anziani, spiegando loro come comportarsi se una telefonata è seguita da una visita inattesa.