Martedì 1° dicembre alle 15.30, nella Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati, saranno illustrati programma e calendario. Previsti incontri settimanali di un’ora e una verifica finale con attestato di partecipazione

Spiegare una questione complessa a un assistito, sostenere una tesi in udienza o prendere la parola durante una riunione: sono alcune delle situazioni a cui guarda il corso di dizione promosso da Aiga Cosenza. L’iniziativa sarà presentata martedì 1° dicembre 2026 alle 15.30, nella Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza. Le iscrizioni sono aperte anche a chi non esercita la professione forense.

A tenere le lezioni sarà Werner Altomare, presentatore, speaker e doppiatore pubblicitario. Il percorso si concentrerà sulla pronuncia, sul ritmo del discorso e sull’uso delle pause per aiutare chi parla a esporre un argomento con chiarezza e chi ascolta a seguirne i passaggi.

Il programma prevede dieci lezioni a cadenza settimanale, ciascuna della durata di circa sessanta minuti, e una verifica finale con rilascio dell’attestato di partecipazione. Il calendario sarà comunicato durante la presentazione del 1° dicembre.

«È questa la linea progettuale che ci accompagna fin dall’inizio del mandato: investire nella formazione, valorizzare le competenze e tradurre le esigenze dei Colleghi in iniziative concrete», afferma Giuliano Arabia, presidente della sezione cosentina. Il corso si affianca ai progetti nelle scuole e al percorso di preparazione all’esame di avvocato, che quest’anno ha coinvolto 27 sezioni Aiga in Italia.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a aigasezionecosenza@gmail.com. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram di Aiga Cosenza.