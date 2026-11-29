«Donne al voto. Quel segno che cambiò la storia» inaugura il 1° dicembre alla Biblioteca Nilde Iotti di Roma. Curata da Marilena Sirangelo e Marilena Morabito, sarà visitabile fino al 10 dicembre

Profili femminili rivolti in direzioni diverse raccontano le ventuno donne elette all’Assemblea Costituente e i milioni di elettrici che il 2 giugno 1946 votarono per la prima volta su scala nazionale. È il soggetto di «Donne al voto. Quel segno che cambiò la storia», la mostra personale di Massimo Melicchio che sarà inaugurata martedì 1° dicembre 2026 alle 16.30 a Roma, nella Biblioteca della Camera dei deputati «Nilde Iotti».

L’esposizione, curata da Marilena Sirangelo e Marilena Morabito, sarà allestita nel Corridoio degli Atti parlamentari, in via del Seminario 76, e resterà visitabile fino al 10 dicembre. Ad aprire l’incontro sarà la deputata Simona Loizzo, componente della Commissione Cultura della Camera.

Melicchio usa il contorno di ogni figura per accostare la storia del voto a quella dell’arte. All’interno delle sagome si riconoscono omaggi ad Andy Warhol, Keith Haring, Roy Lichtenstein e Yayoi Kusama, insieme a richiami ad artisti italiani come Mario Schifano, Alighiero Boetti e Mimmo Rotella. Tra i dettagli compare anche il rossetto: un riferimento all’invito rivolto alle elettrici del 1946 a non lasciare tracce sulla scheda.

«A ottant’anni dalla nascita della Repubblica, il segno pittorico incontra quello elettorale», scrive Marilena Sirangelo nel testo critico. Marilena Morabito si sofferma invece su ciò che quel gesto rese visibile: «Quel voto non fu semplicemente l’esercizio di una nuova facoltà giuridica, ma la manifestazione visibile di una presenza che chiedeva riconoscimento, dignità e rappresentanza».