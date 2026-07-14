La Procura di Paola aveva disposto la misura precautealare degli arresti domiciliari, ma il Giudice ha rimesso l’uomo in libertà

Nel pomeriggio del 7 luglio la Squadra Mobile della Questura di Cosenza e del Commissariato di Diamante, coordinati dalla Procura di Paola, diretta dal Procuratore dr. Domenico Fiordalisi, al termine di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nel comune di Scalea, hanno sottoposto a controllo un soggetto ivi residente, il quale all’esito della perquisizione personale e della propria abitazione, risultava essere in possesso di circa 65,00 grammi di hashish, 3,00 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina, nonché della somma di denaro di 570,00 euro.

Condotto presso gli uffici del Commissariato di Diamante, l’uomo, al termine degli accertamenti tecnici, è stato dichiarato in arresto in ordine al reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e su disposizione della Procura di Paola veniva disposta la misura pre-cautelare degli arresti domiciliari.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto veniva disposta la messa in libertà del soggetto, senza l’applicazione di alcuna misura cautelare.