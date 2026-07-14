A guidare gli alunni in questo viaggio nel mondo della radio e del podcast sono stati professionisti con competenze specifiche nel settore della comunicazione e dello spettacolo

“Dare spazio ai più piccoli, ascoltare il loro punto di vista e trasformare la loro spontaneità in uno strumento di crescita, inclusione e partecipazione. È questa l’idea da cui nasce “Il Podcast degli Eroi”, il progetto promosso dal Comune di Castiglione Cosentino su iniziativa del consigliere comunale delegato alla Scuola e Cultura, Domenico Bongiorno, accolto con entusiasmo dal Sindaco Salvatore Magarò e realizzato grazie al finanziamento nell’ambito del FNPS – Fondo Nazionale Politiche Sociali. Un progetto che ha messo al centro le persone, le relazioni e le capacità dei più giovani, utilizzando il linguaggio della comunicazione come strumento di inclusione sociale, partecipazione e valorizzazione delle unicità.

Realizzato nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2026, il progetto ha coinvolto gli studenti del plesso di Castiglione Cosentino dell’Istituto Comprensivo San Pietro in Guarano - Rose, trasformando gli spazi scolastici in un vero laboratorio di creatività, comunicazione e crescita personale.

“Il Podcast degli Eroi”: un nome che racconta una visione

Il titolo del progetto racchiude il significato più profondo dell’iniziativa. Gli “eroi” non sono personaggi straordinari lontani dalla realtà, ma bambini e ragazzi capaci, attraverso la loro voce, di raccontare il mondo con sincerità, curiosità e autenticità.

Sono protagonisti che affrontano domande importanti, condividendo pensieri, emozioni e riflessioni spesso sorprendenti. Attraverso il podcast, i ragazzi hanno raccontato il loro modo di vedere la famiglia, i sogni, le difficoltà della crescita, il bullismo, la guerra e tante altre tematiche sociali di grande attualità.

A rendere speciale ogni risposta è proprio il loro sguardo: libero da condizionamenti, spontaneo e profondamente umano. Perché spesso sono proprio i più giovani, con la loro semplicità, a offrirci le riflessioni più autentiche.

Un’idea nata per valorizzare le unicità degli studenti

Il progetto nasce da un’intuizione del consigliere comunale Domenico Bongiorno, che ha fortemente voluto realizzare un percorso innovativo dedicato all’inclusione sociale e alla valorizzazione delle capacità di ogni studente. Una sfida che ha avuto come obiettivo principale quello di creare uno spazio in cui ogni ragazzo potesse sentirsi protagonista, esprimere liberamente la propria personalità e sviluppare nuove competenze attraverso il linguaggio della comunicazione.

Il percorso ha rappresentato molto più di un laboratorio tecnico: è stato un luogo di incontro, ascolto e condivisione, capace di rafforzare autostima, collaborazione e capacità espressive. Una prima edizione che ha riscosso un grande successo, con il coinvolgimento entusiasta dei ragazzi protagonisti e delle loro famiglie, che hanno accompagnato con partecipazione ogni fase dell’esperienza.

La formazione affidata ai professionisti

A guidare gli studenti in questo viaggio nel mondo della radio e del podcast sono stati professionisti con competenze specifiche nel settore della comunicazione e dello spettacolo: Deborah Rocco, speaker radiofonica e docente di canto, recitazione e dizione; Gustavo Garrafa, regista; Antonio D’Ambrosio, docente e copywriter.

Grazie al loro supporto, i ragazzi hanno potuto conoscere tutte le fasi della realizzazione di un podcast: dalla scelta degli argomenti alla costruzione delle domande, dalla preparazione della voce fino alla registrazione delle puntate. Un percorso che ha permesso loro di acquisire nuove competenze, ma soprattutto di scoprire il valore della propria voce.

Una stazione Web Radio permanente per la scuola

Uno degli aspetti più significativi del progetto riguarda l’eredità concreta lasciata alla comunità scolastica. Presso il plesso di Castiglione Cosentino dell’Istituto Comprensivo San Pietro in Guarano - Rose resterà infatti una stazione permanente Web Radio Podcast, con attrezzature dedicate che potranno essere utilizzate anche negli anni futuri dagli studenti. Uno strumento innovativo che consentirà di continuare a sviluppare attività legate alla comunicazione, alla creatività e alla partecipazione, mantenendo viva l’esperienza avviata con il progetto.

Le puntate disponibili durante l’estate

Le puntate realizzate durante il laboratorio saranno pubblicate per tutta la stagione estiva sulle pagine social del Comune di Castiglione Cosentino e sul canale YouTube “Castiglione Cultura”: https://youtube.com/@castiglionecultura?si=OcVPT5UkPIUSiN23. Ogni episodio sarà un’occasione per ascoltare direttamente la voce dei giovani protagonisti e scoprire il loro punto di vista su temi importanti della nostra società. Un viaggio fatto di emozioni, sorrisi e pensieri autentici, nato grazie alla volontà di creare nuovi spazi di espressione e inclusione.

Uno sguardo alla prossima edizione

Il successo della prima edizione ha già posto le basi per il futuro. L’Amministrazione comunale è infatti al lavoro per una nuova edizione del progetto, con l’obiettivo di ampliare il coinvolgimento degli studenti e consolidare un percorso che ha dimostrato quanto la comunicazione possa diventare un potente strumento di inclusione sociale, crescita personale e cittadinanza attiva. Perché ogni bambino ha una storia da raccontare. E quando trova qualcuno disposto ad ascoltarlo, la sua voce può davvero diventare straordinaria.