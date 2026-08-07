Impieghi vivi a 620 milioni, raccolta diretta a 930 milioni e 137 nuovi soci nel 2026. La banca celebra anche i 120 anni dalla fondazione
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Un utile netto di 4,5 milioni di euro, impieghi vivi saliti a 620 milioni e una raccolta complessiva che supera 1,2 miliardi. Sono alcuni dei numeri con cui BCC Mediocrati chiude il primo semestre del 2026, nell'anno in cui l'istituto di credito cooperativo celebra i 120 anni dalla fondazione.
La banca, aderente al Gruppo Iccrea, opera attraverso 25 filiali nella provincia di Cosenza e conta complessivamente 5.976 soci.
Utile netto a 4,5 milioni
Il risultato economico dei primi sei mesi dell'anno registra un utile netto pari a 4,5 milioni di euro, a fronte di un risultato lordo di 5,1 milioni.
Sul fronte della raccolta, quella diretta delle filiali raggiunge i 930 milioni di euro, mentre l'indiretta si attesta a 280 milioni.
Gli impieghi vivi ammontano invece a 620 milioni di euro, con una crescita di oltre 30 milioni registrata al 30 giugno. Secondo quanto comunicato dall'istituto, il trend positivo sta proseguendo anche dopo la chiusura del semestre.
BCC Mediocrati supera i 5.900 soci
A crescere è anche la base sociale. Dall'inizio del 2026 sono entrati nella compagine della BCC Mediocrati 137 nuovi soci, portando il totale a 5.976.
Un dato che la banca collega al rapporto con le comunità locali e alla presenza mantenuta sul territorio attraverso la rete delle filiali.
Morelli: «Continuiamo a sostenere le imprese locali»
«Continuiamo a sostenere il mondo delle imprese locali, che sanno di poter sempre contare su di noi», afferma il direttore generale Stefano Morelli.
L'attenzione, sottolinea, rimane rivolta anche alle famiglie e ai criteri ESG legati alla sostenibilità.
«Stiamo mettendo tanto impegno per formare e informare i nostri clienti ed assisterli in questa delicata fase di transizione», aggiunge Morelli.
Paldino: «Siamo una banca di comunità»
Il 2026 coincide anche con il 120° anniversario della fondazione dell'istituto.
«Quest’anno stiamo celebrando i 120 anni dalla fondazione della Banca», ricorda il presidente Nicola Paldino, sottolineando la natura cooperativa dell'istituto.
«Noi non distribuiamo dividendi o stock option ad amministratori, soci o dipendenti. L'utile che realizziamo ci serve per irrobustire il patrimonio e per dare sempre più attenzione alle persone, alle aziende e ai valori cooperativi».