Sequestrata un’area nei pressi dei “Giganti della Sila”: la procura indaga un 32enne
I Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno eseguito oggi, 4 settembre 2025, un sequestro preventivo in località Fallistro, frazione Camigliatello Silano, nel comune di Spezzano della Sila. L’area interessata, a ridosso della riserva naturale dei “Giganti della Sila”, era stata trasformata in un parcheggio a pagamento nonostante la sua destinazione agricola e i vincoli paesaggistici.
Secondo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza, il terreno – riconducibile a un 32enne del posto – sarebbe stato oggetto di disboscamento e compattamento del suolo per ricavarne stalli di sosta destinati principalmente ai turisti. Il tutto, spiegano gli inquirenti, senza le necessarie autorizzazioni edilizie né il nulla osta paesaggistico.
Gli investigatori della Stazione Carabinieri di Camigliatello hanno inoltre accertato la presenza di segnaletica stradale abusiva, utilizzata per indirizzare i visitatori della riserva verso il parcheggio.
Il provvedimento cautelare, emesso dal GIP del Tribunale di Cosenza, si inserisce nella fase delle indagini preliminari e dovrà trovare conferma nel contraddittorio processuale. L’ipotesi di reato riguarda violazioni in materia edilizia e ambientale.