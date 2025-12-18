Assemblea dei soci alle Tenute Ferrocinto: rinnovato il Consiglio Direttivo e designato il presidente futuro

Si è svolta lo scorso 28 novembre presso le suggestive Tenute Ferrocinto l’Assemblea dei Soci del Rotary Club Castrovillari "I Pulinit del Pollino", che ha segnato un importante momento nella vita associativa del club con l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo chiamato a guidare il sodalizio nell’Anno Rotariano 2026/2027.

L'assemblea ha visto una partecipazione significativa dei soci, confermando il forte senso di appartenenza e l’impegno condiviso verso i valori fondanti del Rotary.

Al termine delle operazioni di voto, è emersa la nuova compagine dirigenziale che avrà il compito di proseguire e sviluppare le attività di servizio che da sempre caratterizzano l’operato del club nel territorio.

Di seguito, i nominativi del nuovo Consiglio Direttivo:

Presidente: Antonella Civale; Past President: Rocco Russo, Vice-Presidente : Angela Bellusci; Segretario: Salvatore Di Marco; Segretario esecutivo: Nicola Nicoletti; Tesoriere: Antonino De Luca; co-tesoriere: Carmine Pignataro; Prefetto: Giuseppe Placco; co-prefetto: Nadia Potestio; Consiglieri: Annadaria Aloise, Marco Castriota, Domenico Cortese, Domenico Rubino, Francesco Tetro; Antonio Varcasia. Addetto stampa-Comunicatore: Andrea Andreassi.

L’assemblea dei soci ha, inoltre, provveduto alla designazione del Presidente per l’Anno Rotariano 2027/2028 nella persona di Francesco Tetro.

L'incontro assembleare ha confermato la vitalità dell’associazione e l’impegno del Rotary nei valori di servizio, etica e collaborazione a favore della comunità.