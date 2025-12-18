Cosenza si prepara a vivere un momento storico e fortemente simbolico. Domenica 21 dicembre la città sarà attraversata dal Viaggio della Fiamma Olimpica, evento iconico promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026, già Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026.

Il passaggio della Fiamma rappresenta un’occasione unica di partecipazione collettiva, capace di unire cittadini, istituzioni e territorio attorno ai valori olimpici e paralimpici, quelli dello sport, della pace, del rispetto delle regole e dell’inclusione. Dopo aver attraversato numerose regioni e province italiane, la Fiamma farà tappa anche a Cosenza, rendendo i cittadini protagonisti di un evento di rilievo nazionale in vista dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma nel mese di febbraio.

Il viaggio della Fiamma durerà complessivamente 63 giorni, percorrerà oltre 12.000 chilometri e coinvolgerà più di 10.000 tedofori, secondo un itinerario scandito da tappe giornaliere lungo tutta la Penisola.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il sindaco Franz Caruso, che in un messaggio rivolto alla città ha evidenziato il significato profondo del passaggio della Fiamma. «La Fiamma Olimpica è un segno di pace e di unità e sono certo che i cittadini di Cosenza risponderanno con entusiasmo al suo passaggio», ha affermato il primo cittadino, ricordando l’impegno profuso per l’organizzazione dell’evento anche dalla consigliera delegata allo sport Chiara Penna.

«La Fiamma Olimpica evoca i valori dello sport e del rispetto delle regole – ha aggiunto Franz Caruso –. Lo sport unisce, soprattutto i giovani, ed è uno strumento fondamentale per eliminare le differenze che creano discriminazioni. Educa alla democrazia, al rispetto reciproco e alla convivenza civile». Il sindaco ha poi ribadito come lo sport rappresenti un percorso educativo essenziale, perché insegna a rispettare le regole e a crescere insieme come comunità. «La nostra società sarà veramente libera e democratica solo quando tutti rispetteranno le regole. Ecco perché il passaggio della Fiamma Olimpica da Cosenza non sarà solo emozione, ma anche un’occasione per rafforzare e ribadire i valori dello sport».

Le disposizioni sulla viabilità per il passaggio della Fiamma

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza, la Polizia Locale ha emanato una specifica ordinanza di modifica temporanea della circolazione, sulla base delle indicazioni emerse nelle riunioni tecniche presiedute dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Domenica 21 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, sarà disposta la sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso della staffetta olimpica che interesserà le seguenti strade: Piazza Riforma, Corso Umberto, Piazza dei Bruzi/XX Settembre, Piazza Matteotti, Viale Trieste, Via Vittorio Veneto, Via Riccardo Misasi, Via Roma, Piazza Loreto, Via Francesco Saverio Nitti, Corso Luigi Fera, Piazza Zumbini/R. Ruffilli, Via Nicola Serra, Piazza Loreto, Via Caloprese, Piazza Europa, Via Panebianco, fino al Ponte Campagnano, dove è previsto il termine del percorso.