A Cosenza prende vita una nuova realtà dedicata alla comunicazione, al marketing e allo sviluppo digitale: Level U.P. Digital & Communication Company (www.levelupsrl.com) , oggi parte del Gruppo No.Do., storica eccellenza nell’ingegneria e nella formazione.

Level U.P. porta sul territorio competenze avanzate e una visione innovativa, capace di rendere la comunicazione più trasparente e misurabile, oltre che creativa. Un approccio basato sui dati che può integrare modelli di intelligenza artificiale e analisi delle performance per una gestione efficiente ed orientata ai risultati, tra i punti di forza, competenze avanzate in AI Adoption e Growth Hacking, che rendono Level U.P. una delle poche realtà del Sud Italia a integrare l’intelligenza artificiale nei processi interni e a sperimentare strategie rapide per accelerare la crescita, a questo si affianca un metodo guidato dai dati: ipotesi, test, analisi e ottimizzazione continua per decisioni più intelligenti e meno sprechi.

Dall’idea alla struttura: la storia di Level U.P.

Il progetto nasce nel 2021 come boutique agency, fondata da Cristian Urso e William Pancaro (classe ’97). Inizialmente organizzata come network di professionisti, cresce rapidamente grazie all’ampliamento del portafoglio clienti e all’ingresso di giovani talenti. La svolta arriva con l’ingresso nel Gruppo No.Do., che segna il passaggio da agenzia snella a società strutturata: Level U.P. S.r.l., formalizzata nell’ottobre 2025. Una trasformazione che garantisce stabilità, risorse e governance, con una visione di lungo periodo a beneficio di imprese e territorio.

Un segnale per il territorio

L’apertura di Level U.P. rappresenta un’opportunità per le aziende locali: un partner che unisce innovazione, creatività e solidità organizzativa. «Level U.P. nasce per diventare un punto di riferimento per chi vuole crescere e comunicare in modo efficace e misurabile», sottolinea la direzione del Gruppo No.Do.

Un team giovane, selezionato per attitudine

Il team di Level U.P. è stato costruito partendo dalle attitudini: «Una skill si può imparare, ma l’attitudine no». Da qui nasce un ambiente sano, dove le idee migliori prendono forma. Il mantra è chiaro: portare valore agli altri. Non semplici fornitori, ma partner strategici, capaci di supportare il business in modo concreto. Questo approccio ha permesso a Level U.P. di collaborare anche con realtà multinazionali, grazie a energia, determinazione e continuo studio.