Secondo la Polizia provinciale di Cosenza, l’esemplare è stato investito da un veicolo. La carcassa è stata trasferita all’Istituto zooprofilattico per gli esami necroscopici e genetici

Una femmina adulta di lupo appenninico è stata trovata morta al chilometro 6 della provinciale 197, nel territorio di Tarsia. Secondo la ricostruzione della Polizia provinciale di Cosenza, l’animale è stato investito da un veicolo in transito.

La pattuglia è intervenuta dopo essere stata allertata dai veterinari dell’Asp del distretto di Castrovillari, ai quali era stata segnalata la presenza dell’animale a bordo strada. Dopo i rilievi, la carcassa è stata trasferita alla sezione di Cosenza dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, dove sarà sottoposta a esami necroscopici e genetici.

Un precedente risale allo scorso anno, quando un giovane maschio di lupo appenninico era stato trovato morto lungo la statale 107, a San Giovanni in Fiore. L’esemplare era dotato di radiocollare e veniva monitorato dalla Polizia provinciale insieme al Parco nazionale della Sila e al Centro tutela e ricerca fauna esotica e selvatica di Monte Adone. Anche in quel caso la carcassa era stata consegnata allo Zooprofilattico di Cosenza.

Il comandante della Polizia provinciale, il maggiore Antonio Paradiso, che ha coordinato il recupero, ha sottolineato che ritrovamenti come quello di Tarsia possono fornire elementi utili per studiare la presenza del lupo nel territorio cosentino.