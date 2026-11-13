Il Comando provinciale e l’ordine guidato da Pierluigi Catanzaro hanno promosso un percorso di confronto tecnico per favorire il confronto diretto

Stipulato un accordo di collaborazione istituzionale per favorire il confronto tra professionisti e funzionari tecnici VF al fine di migliorare la sicurezza tecnica (safety) del cittadino e la riduzione delle occasioni di soccorso tecnico urgente. Il Comando dei Vigili del Fuoco e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, hanno promosso un percorso di confronto tecnico rivolto agli ingegneri che operano nel settore della prevenzione incendi, con l’obiettivo di favorire il confronto diretto tra progettisti e funzionari tecnici VF impegnati nell’attività istruttoria dei progetti inerenti la sicurezza antincendio.

L’iniziativa punta ad affiancare alla formazione obbligatoria -prevista dalla normativa vigente - ulteriori occasioni di approfondimento tecnico-pratico, attraverso incontri pubblici di confronto con i funzionari tecnici che istruiscono i procedimenti di competenza del Comando. Al centro degli incontri pubblici sarà la condivisione di indicazioni operative, criteri di riferimento e buone pratiche, con particolare attenzione alla predisposizione della documentazione tecnica e alla attivazione dei procedimenti di competenza del Comando VF.

Il confronto diretto tra professionisti e strutture preposte all’istruttoria rappresenta, in questa prospettiva, un’opportunità di collaborazione orientata alla qualità del lavoro professionale e a una gestione più efficace degli aspetti tecnici connessi alla prevenzione incendi. Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza ing. Pierluigi Catanzaro ed il Comandante dei Vigili del Fuoco di Cosenza ing. Roberto Fasano intendono così valorizzare il dialogo istituzionale e professionale come strumento di approfondimento e condivisione delle competenze in un settore nel quale la preparazione tecnica e la corretta predisposizione della documentazione rivestono un ruolo fondamentale. Obiettivo finale comune è la sicurezza tecnica (safety) del cittadino e la riduzione delle occasioni di necessità del soccorso tecnico urgente.